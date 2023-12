Il ponte da tutto esaurito: tra Immacolata e Natale maratona dei mercatini ad Arezzo

Arezzo, 8 dicembre 2023 – Inizia oggi il weekend più lungo per la Città del Natale. Una maratona che di fatto aggiunge un giorno al lungo weekend targato mercatini Tirolesi. Da oggi a domenica la città si prepara ad accogliere migliaia di visitatori e decine di bus turistici in arrivo da tutto il centro sud Italia. Con tantissime presenze soprattutto dal Lazio e dall’Umbria. Arezzo ha spostato il Tirolo più a sud diventando la capitale del Natale. Così da oggi per tre giorni sono attese in centro folle di persone richiamate dalle mille attrazioni della Città di Natale. Le trentadue casette di legno del villaggio tirolese più grande di sempre nel cuore di piazza Grande. Sempre qui oltre alle baite anche i giochi di luce sui palazzi storici che al calar del sole rendono il colpo d’occhio unico.

Sempre sold out la Casa di Babbo Natale nel palazzo di Fraternita con prenotazione obbligatoria e lunghe code. Più su la magia del Prato, un giardino incantato di luci su cui domina la ruota panoramica, poi le casette degli artigiani, mai così numerose, la giostra per i bambini e la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Per le famiglie la favola di Natale prosegue nella Fortezza delle Meraviglie pronta a regalare panorami mozzafiato e selfie memorabili.

Tutto intorno un centro luccicante e tirato a lucido in cui negozi e vetrine proveranno a beneficiare dell’iniezione di presenze della Città del Natale. Parte oggi infatti anche la lunga maratona degli acquisti in vista delle feste e molti sono già a caccia del regalo giusto da mettere sotto l’albero. Secondo Confcommercio 195 euro è il budget medio che gli aretini spenderanno, iniziando proprio da oggi visto che secondo il sondaggio dell’associazione oltre il 41% è pronto a fare i regali entro metà dicembre. Straordinari anche per alberghi e b&b, visto che trovare una camera libera nei paraggi per il ponte dell’Immacolata è pressoché impossibile.

Ristoranti e bar sono pronti con le scorte delle grandi occasioni ad accogliere il fiume di persone che si riverserà in città. Le prove generali lo scorso weekend, quando la combo Antiquaria e mercatini aveva dato un assaggio delle presenze record. Da oggi a domenica c’è un giorno in più a disposizione per battere i numeri del 2022.