Meoni perde i pezzi: via la Lega. Storchi si dimette, Carroccio diviso

di Laura Lucente

Arriva il primo addio alla giunta guidata da Luciano Meoni. A lasciare è Alessandro Storchi. L’assessore, in forza Lega, ha ratificato ieri la sua destituzione alla carica con una comunicazione ufficiale protocollata indirizzata al sindaco, alla giunta, al presidente del consiglio comunale e al segretario comunale. Sue le deleghe al personale, polizia municipale e protezione civile. Una scelta motivata con poche, ma chiare parole: "Alla luce dello scenario politico che si è venuto a delineare, in considerazione del venir meno del rapporto fiduciario tra il sottoscritto e il sindaco, nonché del clima di tensione ed esasperazione dei toni delle ultime settimane". Sarebbero stati proprio i "toni esasperati" e il "clima di tensione" ad aver accelerato la scelta dell’ormai ex assessore. "C’è stato recentemente un brutto e quanto mai spiacevole episodio sul quale non voglio entrare maggiormente – conferma Storchi – certo è che il clima che si sta respirando in queste ultime settimane è diventato davvero insostenibile. La mia è anche una scelta di coerenza e rispetto nei confronti del partito che rappresento al quale sono legato dal 2018 e militante dal 2021 e che mi ha permesso prima di essere eletto come consigliere e poi nominato come assessore".

Storchi non aggiunge ulteriori dettagli, ma coglie l’occasione per tracciare anche un bilancio importante della sua attività. "Sono stati quasi 5 anni impegnativi, che hanno rappresentato una pagina importante della mia vita e che ho portato avanti con coerenza e abnegazione. Tra le cose di cui vado più fiero sono le circa 50 nuove assunzioni che hanno interessato tutte le aree del Comune, l’arrivo del Comandante della Polizia Municipale, l’incremento dei mezzi messi a disposizione degli agenti, la nuova strumentazione, la partenza del turno di notte per una sempre maggiore attenzione al territorio e alla sicurezza della cittadinanza. A questo si aggiunge un lavoro certosino che ha permesso di rafforzare sensibilmente il sistema di videosorveglianza nel territorio comunale, grazie a finanziamenti dedicati, con impianti che aumentano la sicurezza pubblica attraverso telecamere in grado di leggere la targa dei veicoli in transito".

Sul suo futuro l’ex assessore non ha dubbi. "Oggi il centro destra ha scelto compattamente un’altra strada che è stata frutto di condivisione con tutti i livelli territoriali della coalizione. Personalmente la condivido in pieno e io e il mio partito saremo a fianco del candidato designato Nicola Carini". Quella di Storchi è la prima dimissione ufficiale e probabilmente non sarà l’ultima. Anche il candidato sindaco di centrodestra Nicola Carini, infatti, potrebbe a breve dimettersi dal suo ruolo di presidente del consiglio comunale.