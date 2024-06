Mensa e scuolabus: "Quanti i morosi"

Hanno presentato una interrogazione in consiglio comunale a Montevarchi per chiedere lo stato di morosità per i servizi di mensa e trasporto scolastico. Ad intervenire nell’aula del parlamentino cittadino i consiglieri di Impegno Comune e Avanti Montevarchi Europa Verde Cristina Rossi e Fabio Camiciottoli, che hanno protocollato anche una richiesta di accesso agli atti.

I due esponenti dell’opposizione hanno ricordato che, da diversi anni, è stato introdotto il pagamento dei servizi scolastici attraverso un sistema di prepagato e che spetta all’amministrazione comunale non solo provvedere all’erogazione del servizio, ma anche alla riscossione delle rette.

Lo scorso anno, per giunta, sono state definite le nuove tariffe.

"Dato che siamo alla fine della scuola, si rende necessario effettuare un quadro generale rispetto all’andamento dei servizio e allo stato di insolvenza – hanno detto - Chiediamo quindi di conoscere quale è stato l’andamento degli incassi durante l’anno scolastico 2023 2024 indicando lo stato attuale dei pagamenti da parte degli utenti dei servizi ed evidenziando quanto è il grado d’insolvenza. Nel caso in cui vi siano – hanno aggiunto Rossi e Camiciottoli – chiediamo di dettagliare e conoscere quali azioni l’amministrazione ha intrapreso o intenda intraprendere per favorire il recupero del credito". I due consiglieri hanno richiesto la consegna di una ampia e completa documentazione ed eventuali comunicazioni che il Comune abbia trasmesso alle scuole nel mese scorso.