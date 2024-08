"Meno spese". Macchiarelli segretario per 3

Cinzia Macchiarelli (nella foto) si conferma segretario comunale di Castiglion Fiorentino ma viene attivata una nuova convenzione associata. Durante l’ultimo consiglio comunale è stata approvata la convenzione per l’esercizio associato delle funzioni di segretario comunale tra i comuni di Castiglion Fiorentino, Capolona e Monte San Savino proprio con la dottoressa Cinzia Macchiarelli. "Per Castiglion Fiorentino non è la prima volta che opta per la gestione in forma associata – conferma Mario Agnelli - con conseguente concreto risparmio sulle spese di gestione della segreteria comunale".