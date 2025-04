Mengo, tutto fa Festival. Altri artisti in cartellone

Nuovi nomi annunciati per il cartellone 2025 del Mengo Music Fest. La rassegna che da 21 anni accende l’estate aretina porterà giovedì 10 luglio i Belize ad aggiungersi al già annunciato e attesissimo live di Lucio Corsi, mentre venerdì 11 luglio – oltre a Dov’è Liana e Adi Oasis – Il Mago del gelato sarà tra i protagonisti della serata. Dopo anni di silenzio creativo, iBelize tornano così sulla scena con un nuovo lavoro in uscita per l’etichetta aretina Woodworm Label, che presenteranno in anteprima sul palco del Mi Ami Festival 2025. Attivi dal 2014, Belize hanno saputo imporsi nella scena indipendente italiana grazie a un sound raffinato e contaminato, tra elettronica, trip hop e pop contemporaneo. Sono pronti a tornare con un nuovo album, che porteranno dal vivo sul palco del Mengo. Sul palco del Prato a luglio anche Il mago del gelato, una delle rivelazioni più brillanti della scena milanese. I loro brani, un mix travolgente di funk, afrobeat e jazz, si nutrono della vitalità multiculturale di via Padova e della curiosità musicale dei suoi quattro membri. Dopo essere stati inseriti da Rolling Stone tra le promesse del 2023, la band ha debuttato con l’Ep Maledetta Quella Notte, un concentrato di groove cinematografici e atmosfere rétro che li ha consacrati tra le nuove voci più interessanti della scena funk italiana. Con uno stile fresco, danzereccio e ricco di contaminazioni, Il Mago del Gelato continua a incantare pubblico e critica. Porteranno al Mengo il loro ultimo lavoro discografico, "Chi è Nicola Felpieri?", uscito poche settimane fa. Il Mengo è così pronto a tornare per la sua 21esima edizione: dall’8 al 13 luglio con sei serate complessive di cui quattro completamente gratuite, nella cornice del Prato ad Arezzo, ospitando quello che ormai da vent’anni è uno degli appuntamenti più attesi della stagione in Toscana e non solo. La 21esima edizione ha già confermato un cartellone eclettico ed estremamente contemporaneo, accogliendo alcuni dei tour più attesi dell’estate e offre uno spaccato della scena musicale attuale. Si parte martedì 8 luglio con "Sfioriamoci – Una serata per Paolo Benvegnù" con tantissimi artisti sul palco. Gli altri nomi già noti del festival aretino sono: mercoledì 9 luglio Joan Thiele e Giorgio Poi, giovedì 10 luglio l’attesissimo Lucio Corsi insieme ai Belize, venerdì 11 luglio Il Mago del Gelato, Adi Oasis e Dov’è Liana, sabato 12 luglio Afterhours con i 20 anni di "Ballate per piccole iene", Ralf e Fast Animals and Slow Kids, domenica 13 luglio gran finale con i 50 anni di carriera di Pupo che ad Arezzo darà il via al suo tour mondiale.

Angela Baldi