Menchetti, l’ultimo traguardo Patto della pizza con Valsa Group Nasce il polo delle eccellenze

di Lucia Bigozzi

Pizza, pinsa, focaccia surgelata firmate Menchetti, pronte al decollo internazionale. L’operazione è al centro dell’accordo siglato da Aksìa Capital V., fondo gestito da Aksia Group Sgr, e l’azienda di Cesa guidata da Corrado e Marco Menchetti.

Il gruppo milanese leader nella commercializzazione all’estero dei prodotti italiani ad altissima qualità destinati ai settori retail e food service (esporta l’80 per cento delle eccellenze Made in Italy selezionate) ha scelto il know how e la tipologia di lavorazione con materie prime certificate e ingredienti homemade dello stabilimento aretino specializzato in prodotti da forno e dolci, per completare il pacchetto dell’offerta con il segmento che ancora mancava.

Per raggiungere l’obiettivo, Aksìa ha creato Valsa Group, leader sul piano internazionale nel segmento pizza (e altri proodotti surgelati e freschi). In pratica, il Gruppo ha acquisito il ramo Menchetti Pizza insieme ad altre realtà tra le quali Valdpizza, La Pizza+1, Magic Pizza, Ghiottelli, Forno Ludovico e Tuscany Bakery, creando così un polo delle eccellenze italiane.

A sua volta, il Gruppo Menchetti ha investito nella nuova società creata con Valsa Group, dando vita a Menchetti Food, ovvero l’autostrada commerciale attraverso la quale l’azienda aretina veicolerà il suo prodotto di alta qualità sui mercati internazionali.

Tutto questo mentre a Cesa vanno avanti i lavori per il raddoppio dello stabilimento che consentirà di potenziare proprio la linea di produzione della pizza a lievitazione naturale con farine di filiera ingredienti rigorosamente italiani.

Il "quartier generale" della pizza nascerà su una superficie di 1200 metri quadrati con macchinari ad alta tecnologia e consentirà di passare da dodicimila a ventiquattromila pizze al giorno. Un investimento strategico per la famiglia Menchetti che punta così a potenziare l’offerta dei prodotti, ma al tempo stesso rappresenta anche una nuova opportunità di lavoro per quaranta persone che saranno assunte da qui a settembre.

Nuovi contratti e nuovi dipendenti che porteranno a 110 il numero complessivo delle persone dedicate alla lavorazione della pizza secondo l’antica ricetta di Pietro Menchetti, portata avanti dal figlio Santino e oggi nelle mani dei nipoti Corrado e Marco. Tre generazioni che dal 1948 hanno creato una realtà imprenditoriale che dallo stabilimento di Cesa si articola in decine di negozi e punti vendita tra Toscana e Umbria. Ultimo traguardo in ordine temporale, è l’approdo di Menchetti nel cuore di Firenze, alla Loggia del Grano nello store di Coin, a un passo dalla Galleria degli Uffizi.

"L’accordo con Valsa Group è sicuramente un’operazione importante per noi e il fatto di essere stati scelti dal Gruppo leader nella commercializzazione sui mercati internazionali tra i marchi di eccellenza italiani, rappresenta un’opportunità strategica per potenziare la produzione di pizza, implementare le esportazioni all’estero e gettare le basi per ulteriori prospettive di sviluppo", commenta Corrado Menchetti.

La mission della nuova società è garantire la progressiva internazionalizzazione dei prodotti di Menchetti Food per espandere la quota di mercato.

Una nuova bandierina con il marchio Menchetti in un segmento molto richiesto dai clienti che dall’Italia adesso si prepara a viaggiare nel mondo.