Menchetti cresce e cerca pizzaioli

Menchetti è in cerca di pizzaioli. Mentre lo storico marchio raggiunge traguardi su traguardi, cresce la richiesta di figure professionali. Nello specifico pizzaioli che si occupino della stesura, farcitura e cottura di pizze a pala e tonde e servizio al banco, sia ad Arezzo che in provincia, con disponibilità immediata. A loro è richiesta un’esperienza seppur minima. Le figure ricercate dovranno essere automunite e disponibili alla mobilità per eventuali spostamenti da un negozio all’altro. Viene offerto un contratto, Ccnl turismo, di prova a tempo determinato, propedeutico a trasformarsi in indeterminato. E’ richiesto di lavorare su turni anche serali e festivi e a tempo pieno. Per candidarsi mandare il curriculum all’indirizzo email: [email protected] oppure al link: https://www.menchetti.it/lavora-con-noi/. Nuovi contratti e nuovi dipendenti quindi, che saranno impegnati nella lavorazione della pizza secondo l’antica ricetta di Pietro Menchetti, portata avanti dal figlio Santino e oggi nelle mani dei nipoti Corrado e Marco. Tre generazioni che dal 1948 hanno creato una realtà imprenditoriale che dallo stabilimento di Cesa si articola in decine di negozi e punti vendita tra Toscana e Umbria. L’ultimo traguardo, in ordine di tempo, il patto della pizza con Valsa Group. Pizza, pinsa, focaccia surgelata firmate Menchetti, sono pronte al decollo internazionale. L’operazione è al centro dell’accordo siglato da Aksìa Capital V. e l’azienda di Cesa guidata da Corrado e Marco Menchetti. Il gruppo milanese leader nella commercializzazione all’estero dei prodotti italiani ad altissima qualità destinati ai settori retail e food service ha scelto infatti il know how e la tipologia di lavorazione dello stabilimento aretino.