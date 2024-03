Menchetti:“A Battifolle l’immobile comunale dov’era la materna torni a ospitare una scuola”

Arezzo, 25 marzo 2024 – “L’immobile a Battifolle che per anni ha ospitato una scuola materna giace ancora inutilizzato” così il consigliere comunale Michele Menchetti.

"Nel 2021 ho presentato un’interrogazione in cui chiedevo chiarimenti in merito alle intenzioni della giunta, trattandosi di proprietà comunale: la risposta, evidentemente, resta buona per il prossimo giugno visto che il plesso, così mi è stato replicato, a oggi viene adibito esclusivamente a seggio.

È vero che in Italia si vota spesso ma che un immobile in buone condizioni di manutenzione e nella disponibilità dell’amministrazione sia utilizzato solo per ospitare ogni tanto qualche sezione elettorale è per lo meno un peccato. Peraltro, in quella replica, è stato aggiunto che tramite apposito bando di gara sarebbe stato messo a disposizione della comunità.

Torno dunque sulla questione, stavolta con un atto d’indirizzo, sia per sollecitare una soluzione sia per ricordare che quest’ultima è a portata di mano, senza scervellarsi troppo: se l’edificio è stato per lungo tempo una scuola, torni a essere una scuola.

Magari stavolta non una materna ma un nido comunale cosicché serva anche a potenziare i servizi educativi e a raggiungere l’obiettivo dell’azzeramento delle liste di attesa per la fascia di età 12-36 mesi.

Un’amministrazione deve farsi promotrice di servizi quando ce ne sono le condizioni, e in questo caso ci sono tutte, evitando che per le sue inadempienze le famiglie aretine ricorrano al privato”.