Medioetruria, esperti a confronto su Creti. Il Comitato Sava sbarca al Caffè Via Veneto Un tavolo di esperti su Medioetruria convocato da Sava per discutere del risultato del tavolo tecnico a favore di Creti. Il comitato critica la relazione come influenzata dalla politica e priva di fondamento tecnico-scientifico. La localizzazione di Creti viene considerata un danno per le province coinvolte.