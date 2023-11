Maxi tamponamento in Autosole. Code per 9 chilometri e disagi

Una carambola di auto, code per nove chilometri. Una domenica "bestiale" sul nastro d’asfalto aretino dell’Autosole dove puntualmente il traffico va in tilt. è stato così anche ieri pomeriggio quando un tamponamento che ha coinvolto cinque auto, ha fatto da "tappo" alla circolazione in direzione nord.

L’incidente è accaduto nella corsia verso Firenze, lungo il tratto tra Arezzo e Incisa Reggello. Disagi alla circolazione per oltre due ore. Dalle 17 fino a poco dopo le 19, infatti il traffico è stato fatto defluire su una sola corsia con code fino a nove chilometri. Poi, una volta risolto l’incidente, i veicoli sono tornati a transitare su tutte le corsie con code in diminuzione. Ma fino a quando le auto coinvolte nel tamponamento a catena non sono state rimosse dalla carreggita, agli automobilisti impegnati nelle brevi percorrenze Autrostrade consigliava di uscire a Valdarno, percorrere la strada statale 69 di Val d’Arno, in direzione Figline Valdarno, per poi rientrare in A1 a Incisa Reggello; mentre per le lunghe percorrenze, agli utenti in viaggio verso nord, era consigliata l’uscita a Vadichiana, per proseguire per Siena, prendere il raccordo Bettolle-Siena SS326 e seguire la superstrada Siena-Firenze, per poi rientrare in A1 a Firenze Impruneta. Segno evidente dei disagi che l’incidente ha creato alla circolazione in una domenica di grandi spostamenti sull’arteria autostradale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari e le quadre di tecnici che hanno operato con gli uomini delle pattuglie della polizia stradale ed il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. Nessun ferito grave. Ma l’ennesimo scontro sul tratto aretino conferma l’effetto collo di bottiglia per la mancanza della terza corsia autostradale.