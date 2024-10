Maxi piano per asfaltare le strade. A fine mese tocca a via Calamandrei

di Gaia Papi

AREZZO

Gli ultimi acquazzoni hanno dato la "mazzata finale" ad una situazione già molto difficile. Le strade in città sono costellate da buche, alcune profonde, profondissime. Il Comune è pronto con un’azione di risistemazione degli asfalti per un totale di 750mila euro su vari tratti stradali. Gli interventi conclusi hanno interessato il tratto di via XXV Aprile compreso tra il palazzo della Banca d’Italia e via degli Accolti e via Leone Leoni, in corso i lavori su viale Mecenate, intervento quest’ultimo che segue i lavori eseguiti sui sottoservizi. Di prossimo inizio i lavori di manutenzione ordinaria su via Ristoro d’Arezzo, via della Minerva, via Tommaso Perelli, viale Simone Martini, Chiani. Sono al lavoro squadre di intervento per il ripristino delle buche localizzate provocate dalle piogge. Entro la fine di ottobre prenderanno avvio i lavori di totale riasfaltatura di via Calamandrei con lavorazioni che prevedono il rinforzo del sottofondo, un intervento corposo per un investimento pari a 1,9 milioni di euro. "Una programmazione mirata alla manutenzione del manto stradale. In particolare, i lavori su via Calamandrei contribuiranno a sistemare un’arteria cittadina strategica e di grande traffico, a garanzia della sicurezza di tutti", ha detto l’assessore Casi.

Lavori di riasfaltatura che vanno ad aggiungersi a quelli stradali in partenza da lunedì in via Madonna del Prato che comporteranno il restringimento. Fino a domenica 8 dicembre, 24 ore su 24, chiude il tratto di via Romana compreso fra le intersezioni con via Giovanni Pascoli e via Giuseppe Chiarini/via Giulio Salvadori. Largo Pontalto sarà percorribile a senso unico, l’accesso a via Giovanni Pascoli verrà garantito percorrendo Largo Pontalto, svoltando a destra su via Romana e successivamente a sinistra sulla strada suddetta. Proseguirà invece fino a lunedì 21 ottobre la chiusura del tratto di via Salvadori compreso tra l’intersezione con la Statale 73 e il civico 83 con orario continuato e il provvisorio doppio senso di circolazione alternato per i residenti nel sottopassaggio ferroviario. Fino a giovedì 24 sono invece previsti: il divieto di sosta dalle 8,30 alle 17,30 in viale Maginardo, in via Giuseppe Laschi senso unico alternato, e divieto di sosta dalle 8,30 alle 17,30 di via del Pionta. Attenzione anche al senso unico alternato lungo la strada per raggiungere il cimitero fino al civico 22/A e per 20 metri dall’intersezione con via La Chianicella.