Maturità, i protagonisti del Redi Ventiquattro 100 e sei lodi a segno "Premiato l’impegno ma ho vacillato"

di Gaia Papi

Ventiquattro 100 e sei lodi. Il liceo scientifico Redi chiude l’anno con un bel "bottino". I suoi ragazzi si sono distinti nella nuova maturità post pandemia, quella che ha segnato il ritorno alla normalità: prima e seconda prova con tracce ministeriali, colloquio orale classico, commissione mista. "Ho sempre sperato di raggiungere questo risultato, ma quando ho saputo che nella commissione ci sarebbero stati anche docenti esterni le mie certezze hanno vacillato" racconta Eleonora Renzetti uscita dall’esame con un 100 e lode. "Il percorso dei cinque anni valeva il 40%, ma i professori non ci conoscevano e personalmente ero arrivata a giugno molto stanca e poi, l’esame non è stato per niente facile. Alla fine è andato tutto bene".

E ora? "Dopo le vacanze si parte per Roma, frequenterò Giurisprudenza. Voglio diventare magistrato, un sogno che ho dalle medie". Quello di Eleonora e dei compagni è stato un anno particolare dopo la pandemia che li aveva relegati davanti a un pc. "Abbiamo apprezzato ogni minuto insieme. E’ una classe che mi porterò nel cuore". È la 5e (vanta due 100 e due 100 e lode), la classe di Matilde Fratini, matura con lode. Eleonora e Matilde sono al mare, a godersi le meritate vacanze.

"La lode? Non me l’aspettavo affatto. E’ stato il coronamento di un bel percorso in cui mi sono impegnata molto" racconta Matilde. Un anno in cui aveva un pò abbandonato le attività extrascolastiche, come il tennis, per concentrarsi sull’obbiettivo della maturità. Da tempo pensa al futuro, "Quando ero in quarta ho sostenuto l’esame per entrare alla Bocconi. L’ho passato e a settembre frequenterò Economia. Cosa vorrei fare da grande? Forse seguire le orme di mio babbo come manager in un’azienda di moda o cambiare il percorso, magari nella specialistica, e scegliere la diplomazia europea. Starò con la testa molto aperta, pronta a nuovi input e cambiamenti".

Ecco i nomi di tutti i maturi con 100 e 100 e lode del liceo scientifico. In 5a Ludovica Lisi 100 e lode, 5c Linda Maggiore 100 e lode, 5d Giulia Ghezzi 100, 5d Matilde Pampena 100, 5d Irene Severi 100. E ancora: 5e Matilde Fratini 100 e lode, Sara Landi 100, Lucrezia Lusini 100, Eleonora Renzetti 100 e lode. In 5k Francesca Capretto 100. Nella 5m Thomas Cerofolini 100, Azzurra Fumelli 100, Alice Gallorini 100, Asia Milli 100. In 5les Alice Ghignoli 100, Martina Sofia Marzolini 100, Martina Romagnoli Polidori 100.

Sei 100 in 5h: Gaia Benini, Rebecca Bresciani, Letizia Cavallaro, Maria Elena Gherman, Letizia Lisi Vaiani, Simone Sciadini. In 5p Michele Acquisti 100 e lode, Francesco Chiappini 100, Giulia Turchetti 100. E poi in 5s Vanessa Cermenati 100, Andrea Lobina 100 e lode. Infine nella 5z Anne Brucato 100, Aurora Galantini 100.