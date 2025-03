A Sansepolcro oggi e domani presso il CentroStudi Musicali della Valtiberina si svolgerà l’incontro - Masterclass di chitarra con Elia Portarena. Si rivolge a qualunque livello a partire dai primi corsi, fornendo strumenti concreti per affrontare le difficoltà quotidiane dello studio miranti a sviluppare una maggiore consapevolezza del proprio strumento e ottenere stimoli per proseguire con motivazione e determinazione. Per i chitarristi più esperti, la masterclass offrirà un’opportunità per perfezionare il repertorio e la tecnica, con un’attenzione particolare alla preparazione di concorsi, concerti e audizioni, tutto questo a partire dall’esperienza diretta dello stesso docente. L’obiettivo sarà quello di affinare la musicalità, migliorare l’interpretazione e affrontare con maggiore sicurezza le sfide di una performance dal vivo. L’approccio sarà anche orientato alla gestione dell’ansia da performance e alla cura dei dettagli che fanno la differenza in una performance di alto livello. Infine, uno degli obiettivi fondamentali sarà quello di creare un ambiente di scambio e crescita reciproca, dove partecipanti di diversi livelli possano confrontarsi, imparare gli uni dagli altri e arricchire la propria visione musicale. La condivisione di esperienze e conoscenze favorirà un’atmosfera stimolante e motivante per tutti. Info studimusicalivaltiberina.it.