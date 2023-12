Masterchef finisce sulla graticola. Una puntata dedicata alla Chianina nella sfida Sky degli aspiranti cuochi

L’attesa è finita, da giovedì 14 dicembre riparte Masterchef, arrivato alla sua tredicesima edizione. Mezza Valdichiana era in attesa di conoscere la date delle nuove puntate e finalmente si sa, anche se non con esattezza, quando Castiglion Fiorentino, Foiano e Marciano saranno protagonisti, anche se c’è da attendere fine gennaio, inizi di febbraio. In molti ricorderanno quell’ormai lontano terzo fine settimana di giugno, quando i tre comuni chianini furono posti "sotto assedio" dalla troupe per girare la puntata completamente secretata. A Castiglion Fiorentino, peraltro, era tempo di Palio dei Rioni e la concomitanza non è stata semplicissima con la polizia municipale in prima linea a gestire i due eventi.

Lo sforzo maggiore è stato quello di mantenere il massimo riserbo sui contenuti, le penali in questi casi sono davvero proibitive. E ancora, infatti, si sa ben poco, se non quello che anticipa direttamente la produzione stessa che parla di gare "in esterna per mettere alla prova i cuochi amatoriali - divisi in brigate - su ingredienti e ricette del territorio, ma anche per vederli alle prese con la linea di veri ristoranti e in situazioni originali e particolari".

Nella nota ufficiale di Masterchef si citano alcuni dei luoghi scelti per le esterne, tra questi Messina con le sue piazze e il suo Stretto, la caserma dei vigili del fuoco di Capannelle a Roma per un tributo alla cucina romana, un esclusivo torneo di padel con sportivi famosi e non e, ultima ma non da meno, la Valdichiana (tra i comuni di Castiglion Fiorentino, Foiano e Marciano, tutti in provincia di Arezzo) alla scoperta della carne alla brace, in particolare la Chianina, ma in versione gourmet.

"Sarà una vetrina per la promozione dei nostri prodotti – commenta il vice sindaco castiglionese Devis Milighetti – e una vetrina per i territori, con le nostre bellezze storico-artistiche, in attesa della nuova stagione turistica 2024, che partirà con la Pasqua".

Su Castiglion Fiorentino, sappiamo che la puntata è stata girata tra piazza del comune e piazzale del Cassero, ai piedi della torre, dove tra l’altro è stata issata la bandiera della squadra vincitrice, tenuta ben nascosta.

Per quanto riguarda Foiano, sono filtrati racconti di famiglie bloccate in casa con le tapparelle sbarrate per non rivelare assolutamente nulla. E tra poco, finalmente, anche loro potranno sapere effettivamente quello che è successo proprio sotto alle loro abitazioni.