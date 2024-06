Massini Sandrelli Benvenuti. Torna "Smart festival"

AREZZO

Massini, Sandrelli e Benvenuti per la quarta edizione del festival Smart. Il festival aretino che intreccia storie, musiche e teatro annuncia alcuni tra gli eventi principali della IV edizione, in programma tra Fortezza Medicea e Arena Eden. Tra gli ospiti più attesi, mercoledì 17 luglio, Stefano Massini, con un evento di punta della rassegna Estate in Fortezza, a cura della Fondazione Guido d’Arezzo. E poi Corrado Formigli e Alessandro Benvenuti e ancora Amanda Sandrelli, Paolo Giovannucci e l’Orchestra Multietnica di Arezzo saranno tra i protagonisti del festival Smart (Storie Musiche ARezzo Teatro), un progetto a cura di Officine della Cultura. Si parte mercoledì 17 luglio alle 21 quando Corrado Formigli e Stefano Massini condivideranno il palco della Fortezza Medicea di Arezzo in “Titanic – ovvero il pianeta affonda ma l’orchestrina continua a suonare”, una nuova produzione firmata Savà Produzioni Creative, Officine della Cultura e Sistema Peccioli, a cura della Fondazione Guido d’Arezzo. Un esperimento di teatro civile, che tenta di accendere una luce sulla crisi climatica troppo a lungo ignorata, accompagnato dalle musiche di Luca “Roccia” Baldini e Massimo Ferri eseguite dal vivo da Tazio Aprile alle tastiere, Luca “Roccia” Baldini al basso, Massimo Ferri alla chitarra, bouzouki e Mariel Tahiraj al violino. Domenica 21 luglio alle 21 Amanda Sandrelli, Paolo Giovannucci e l’Orchestra Multietnica di Arezzo porteranno sul palco della Fortezza Medicea aretina “Il carnevale degli insetti” di Stefano Benni in un’originale adattamento con le musiche di Enrico Fink prodotto da Officine della Cultura. Tra satira, giochi di parole e neologismi sarà qui l’estro di Stefano Benni a indicare un nuovo punto di vista per l’umanità inquieta, un punto divergente, rivolto verso il basso, eppure capace di comprendere circa il 90% di tutti gli artropodi e più del 70% di tutte le specie animali conosciute: gli insetti. La formazioni musicale aretina, con i suoi musicisti provenienti da 12 diversi Paesi, insieme alle voci di Amanda Sandrelli e Paolo Giovannucci, non poteva che essere il campo d’incontro di questo sguardo ironico, fantasioso e intelligente sulla sorte dell’uomo, che non s’accorge che il destino della terra sta per cambiare padrone. Altro appuntamento da non perdere sarà quello con Alessandro Benvenuti che porterà in scena, lunedì 5 agosto alle 21 all’Arena Eden, le sue “Pillole di me – memorie comiche di Alessandro Benvenuti”.

Angela Baldi