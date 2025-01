Martino-Sant’Andrea, gli scenari. Consiglio e assemblea dei soci: strada stretta per ricucire lo strappo

Nuovi scenari si aprono a Porta Sant’Andrea nella vicenda Martino Gianni. Resta il momentaneo divorzio, visto che l’allenatore non ha rinnovato il contratto in scadenza il 31 dicembre, ultimo giorno utile per l’attuale direttivo per firmare qualsiasi atto.

Ma da ora alla proclamazione del nuovo consiglio direttivo biancoverde ci sarà spazio per tutta una serie di manovre. Un passo importante e chiarificatore sarà l’assemblea dei soci pre elettorale. Con quali argomenti si presenterà il consiglio direttivo uscente? Con importanti vittorie certo e anche con il ritorno in biancoverde di Martino Gianni come allenatore.

Ma poi il divorzio e l’incertezza se l’allenatore potrà tornare sui suoi passi e magari discutere di un nuovo contratto con il nuovo consiglio. Può darsi anche che qualche altro tentativo di riconciliazione si possa fare, forse anche prima della riunione del consiglio direttivo di mercoledì prossimo che sicuramente servirà più che per prendere decisioni sull’allenatore a trovare la chiave giusta per spiegare ai soci e in particolare ai giovani innamorati di Martino Gianni o agli anziani nostalgici il perché di questa rottura.

Sembra comunque che l’attuale consiglio in carica in via delle Gagliarde abbia la forza ed i voti per restare in carica anche per il prossimo mandato senza troppi problemi e cambiamenti. Due consiglieri avrebbero palesato l’intenzione di non ricandidarsi e al loro posto dovrebbero entrare due giovani del quartiere. Per il resto non si preannunciano grandi cambiamenti.

Il rettore Maurizio Carboni ha l’esperienza, le vittorie e il carisma per continuare a guidare senza problemi il quartiere, idem per le altre cariche, compreso il capitano Andrea Gavagni che è apprezzato, soprattutto dai giovani del quartiere, anche se la carica è sempre stata molto ambita a Sant’Andrea ed è quella che negli anni ha visto più cambiamenti repentini.

Riguardo all’allenatore, se lo strappo con Martino non si ricucirà e se non verrà trovato un accordo sulla richiesta di inserire nella squadra delle scuderie anche Andrea Bennati, stanno già circolando con insistenza alcuni nomi.

Il più quotato è quello di Manuele Formelli, l’allenatore in forza prima dell’ingaggio di Martino Gianni, e che è restato in buoni rapporti con i biancoverdi, tanto da aver partecipato anche all’ultima cena della vittoria. Al suo fianco potrebbe apparire, come uomo di lancia, l’ex giostratore Stefano Cherici, dieci vittorie con Sant’Andrea. Guarda a caso è proprio colui che ha sostituito Gianni quando ha lasciato come giostratore, esordendo subito con una vittoria nel lontano giugno del 2004. Uno scherzo del destino o la nuova strada che vogliono intraprendere i biancoverdi?