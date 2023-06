Marmorini e Montini "Martino ci dà forza In lizza senza paura contro i più grandi"

di Sonia Fardelli

Saverio Montini e Tommaso Marmorini hanno esordito lo scorso anno come nuova accoppiata biancoverde, dopo il ritiro di Enrico Vedovini. Ma adesso c’è un esordio forse più importante e sicuramente più atteso dalla Piazza: quello dei nuovi giovani giostratori allenati da Martino Gianni, dopo il capolavoro che è riuscito a fare con Elia Cicerchia e Gianmaria Scortecci a Santo Spirito.

Ma cosa è cambiato a Sant’Andrea con il ritorno in biancoverde dell’ex re della Piazza?

Tommaso Marmorini: "Martino è sempre stato un punto di riferimento e una figura molto importante per il nostro quartiere. Il suo ritorno ha riportato il buon umore alle scuderie e tanto entusiasmo".

Saverio Montini: "Con Martino abbiamo continuato un percorso tecnico nel quale ha però portato delle migliorie. L’ambiente scuderie è molto sereno e organizzato".

Tra i nuovi allenamenti con Martino c’è anche quello di cambiare spesso cavallo?

Tommaso Marmorini: "Noi durante l’inverno abbiamo sempre montato i nostri cavalli di punta. A volte capita però di cambiare monta per abituarci ad altri cavalli e per cercare di riportare la tecnica imparata su tutti i cavalli e non sui soliti che montiamo quotidianamente".

Saverio Montini: "Ci siamo concentrati molto sui nostri cavalli titolari e di riserva. A volte è capitato di alternare i cavalli provando nuovi soggetti. Con Sirya mi trovo molto bene. Siamo un binomio, che sicuramente ha esperienza da fare".

Che aspettative avete per questa Giostra?

Tommaso Marmorini: "Ci siamo preparati bene. Abbiamo lavorato tutto l’inverno e fatto tanti sacrifici. Entriamo in Piazza con la consapevolezza di aver fatto un ottimo lavoro".

Saverio Montini: "Sicuramente non partiremo da favoriti. Santo Spirito ha dimostrato negli anni di essere veramente molto forte e avanti a tutti. Ci sono poi altri due quartieri che hanno lavorato tantissimo".