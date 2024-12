Marmi a X Factor: "Vi racconto l’agente Cioni"

C’è un po’ di Arezzo stasera all’"Ante Factor", in cui, a pochi minuti dall’inizio dell’attesa finale di X Factor, Gianluca Gazzoli, farà scoprire le emozioni del dietro le quinte del fortunato programma televisivo musicale in onda su Sky. Tra gli invitati ci sarà l’attore Daniele Marmi. Una lunga carriera iniziata quasi per gioco facendo cabaret nei teatri aretini.

Daniele come mai per la seconda volta sei stato invitato a X Factor?

"Per presentare la nuova edizione de "I delitti del BarLume". E’ la fortunata collection Sky Original, in onda dal 2013, ispirata al mondo della serie "I delitti del BarLume" di Marco Malvaldi. "Insieme ad Enrica Guidi, che interpreta Tiziana Guazzelli, la "Tizzi", presenteremo le tre nuove puntate che andranno in onda a gennaio".

Agente Cioni, questa la tua parte, anticipaci qualcosa…

"Vediamo ... per non spoilerare troppo, vi dico che Cioni sarà più libero di muoversi all’interno del commissariato e sarà alle prese con un gatto che ci metterà a dura prova".

I Delitti stanno andando alla grande...

"Hanno da sempre un grande successo. Questo è il 12esimo anno, siamo a quota 27 film. Perché dal decimo anno in poi, visto il consenso del pubblico, siamo passati da due a tre film. E’ una delle serie più viste e più longeve".

Tornando a te, la tua è una lunga storia lavorativa...

"Ero un bambino quando ho iniziato a studiare ad Arezzo al Piccolo Teatro, con Silvia Martini, poi sono volato a Roma alla Scuola Internazionale di Teatro Circo a Vapore".

Teatro, ma non solo, anche spot tv e tanto cabaret…

"Si, tutto è partito da lì. Ormai molti anni fa insieme ai due amici, Gilberto Pellegrini e Cristian Materazzi, abbiamo dato vita al trio di cabaret Progildan. Facevamo serate ad Arezzo e poi, nel 2009 abbiamo partecipato a Zelig Off. Che esperienza formidabile".

Il teatro sempre nel cuore...

"Eh si. Al momento siamo in giro per l’Italia con la nostra compagnia "La filostoccola" e ad Arezzo, insieme a Giorgio Castagna ed Eleonora Angioletti, gestiamo il nostro amato teatro Virginian" "In questi giorni sono impegnato con un monologo coprodotto dalla casa del teatro dei ragazzi di Torino, e da fondazione sipario toscana di cascina: "La guerra del soldato Pace) per le scuole e poi, negli spettacoli serali in teatro, con "Breve antologia del caos"".

Presto tornerai ad Arezzo...

"Il 30 e 31 gennaio tornerò al teatro Petrarca con "L’ispettore generale", insieme a Rocco Papaleo. Lo spettacolo in cui rivesto il ruolo di ispettore generale a fianco di Papaleo nella parte del podestà torna dopo il successo clamoroso dello scorso anno, su e giù per l’Italia, da gennaio a fine marzo".

Che spettacolo è "L’ispettore generale"?

"Super comico, farsesco, divertente. E’ una parte che mi diverte molto fare, come l’agente Cioni ne "I delitti del BarLume".