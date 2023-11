Marky Ramone compra casa a Castiglion Fiorentino

Arezzo, 17 novembre 2023 – All’inizio sono stati i tanti turisti che, dopo una vacanza, hanno scelto Castiglion Fiorentino come il proprio “buen retiro” comprando una casa, poi è stata la volta del regista francese, Palma d’Oro nel 2016 con il film “Personal Shopper”, Olivier Assayas, innamoratosi di un casale nella Valle di Chio, ed ora un’altra celebrità, questa volta della musica, ha scelto la nostra Città.

Stiamo parlando del batterista statunitense Marky Ramone che ha recentemente acquistato una casa nel centro storico. Il primo incontro tra l’artista americano e Castiglion Fiorentino risale al 2021 quando partecipò all’iniziativa musicale organizzata dal dj Ringo sulla Torre del Cassero in memoria di Chiara Meoni, figlia dell’indimenticato campione della Dakar, Fabrizio.

E in quell’occasione fu “amore a prima vista”, tant’è che insieme alla moglie si sono messi in punta di piedi alla ricerca di un luogo ideale per soggiornare lontano dal clamore che una città come New York, dove per altro hanno la casa, può dare.

“Prima ha fatto il turista a Castiglion Fiorentino” - afferma il sindaco Mario Agnelli, amico di Marky e della moglie Marion– “ed ora il batterista americano dei Ramones, Marc Steven Bell, in arte Marky Ramone, posso dire che è tornato a Castiglion Fiorentino ma nella sua nuova casa”.

Dal 2021 ad oggi Marky Ramone e Marion sono venuti a Castiglion Fiorentino altre volte ed hanno vissuto appieno la vita a misura d’uomo ma anche piena di tante attrattive che la città offre. Basti pensare la sua partecipazione al concerto di “Pupo”, tenutosi lo scorso 14 aprile allo Spina, durante il quale ha duettato con il cantautore aretino.

In questi giorni il batterista dei “Ramones”, vera leggenda nel mondo delle band rock punk, sta tenendo una serie di concerti tra Milano, Torino, Trento e Venezia.