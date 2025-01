Mariotti, Giorni, Anghiari, approvato il bilancio: “Tanti gli investimenti, nessun aumento dei tributi e sostegno alle famiglie”

Arezzo, 7 gennaio 2025 – Un pacchetto di misure importante quello previsto nel Bilancio approvato dal comune di Anghiari che anche per il 2025 sceglie di tutelare e sostenere le famiglie confermando il bonus genitorialità e bloccando i tributi comunali e confermando tutte le agevolazioni sui servizi, senza rinunciare agli investimenti.

Un’altra importante conferma è arrivata per le risorse destinate all'efficientamento energetico, in linea con la volontà dell'amministrazione di continuare a sostituire i vecchi corpi illuminanti in favore di impianti con tecnologia LED ad alta efficienza energetica.

“Tra gli investimenti e le misure previste nel nostro bilancio, abbiamo deciso di assumere nuovo personale all’interno dell’ente e di programmare ulteriori nuove assunzioni con l’obiettivo di consentire alla macchina comunale di lavorare al meglio - ha spiegato l'assessore al bilancio Daniele Mariotti - abbiamo inoltre concluso il percorso che ha visto l’ente rivedere l’organizzazione degli uffici anche nel rapporto coll’utenza per una PA digitalizzata, prevedendo un nuovo sito smart, pagopa, spid e moduli online, badge elettronico per i dipendenti e gestione degli atti in modalità Internet.

In tema di lavori pubblici invece, abbiamo confermato anche per il 2025 risorse importanti per la manutenzione di strade comunali e strade vicinali da rendicontare in lavori di bitumatura e per la fornitura di pietrisco.

Non è un caso che proprio pochi giorni fa in giunta sia stato approvato l’ultimo stralcio del piano asfalti del valore complessivo di 140 mila euro e altrettante risorse verranno messe sul 2025”.

Per quanto riguarda la pianificazione del territorio, sta per concludersi il processo di approvazione del piano strutturale di vallata e nel frattempo prende il via la fase di modifica al piano operativo per adeguarlo alla normativa regionale.

“La chiarezza è il primo requisito che è stato chiesto ai progettisti del nuovo piano: la lettura delle norme non deve risultare mai complicata o ambigua - ha aggiunto Mariotti - andando nel concreto c’è una particolare attenzione al recupero di edifici attraverso una destinazione d’uso diversa e alla rigenerazione di alcune aree, nonché al vivere e lavorare nel territorio rurale e una allentamento dei vincoli del vecchio piano del centro antico.

Ora attendiamo il disco verde da parte dell’assemblea consiliare”. In tema scuola l’amministrazione comunale si è mossa invece su più fronti: sono in conclusione i lavori di ampliamento della scuola d’infanzia in San Lorenzo per un valore di 180 mila euro mentre sono a buon punto i lavori per l’ampliamento dell’asilo nido “Il Trenino”.

Altri interventi hanno riguardato le barriere architettoniche, con la conclusione dei lavori per l'ascensore alla scuola media, e alcuni lavori manutentivi sul plesso in via Bozia.

Sul bilancio è intervenuta anche Roberta Giorni Capogruppo di maggioranza in Consiglio: “Guardando agli investimenti già realizzati e quelli che invece prenderanno il via nel 2025 mi soffermo a ricordare quelli più significativi, con oltre 70 mila euro sbloccati per la realizzazione di un marciapiede nell’abitato di San Leo, circa 180 mila euro di risorse aggiuntive dal bilancio dell’Ente, rispetto a quelle co-finanziate dal PNRR, per la realizzazione del co-housing all’interno del vecchio edificio in via Libbia per realizzare 6 moduli abitativi per anziani debolmente autosufficienti e quasi 600 mila euro di finanziamenti che abbiamo destinato alla realizzazione della Ciclovia Tiberina, che catturerà l’attenzione di tutta quella fetta di turismo lento, attento all’ambiente e alla natura.

Oltre 120 mila euro invece sono stati investiti per la qualificazione della Galleria Magi, che diventerà il nostro “salotto buono” per eventi e iniziative in ogni stagione, mantenendo però il passaggio carrabile, e con un intervento complessivo di 830 mila euro sarà inoltre riqualificata piazza Baldaccio Bruni, con un cronoprogramma molto serrato già a partire dal 2025, che prevede la progettazione esecutiva e le opere dal 2026”.

In tema di riqualificazione dei servizi, nel 2025 grazie ad un accordo con l’amministrazione, Sei Toscana investirà oltre 1 milione di euro per la realizzazione delle isole interrate all’interno del capoluogo.

“Quello che la città di Anghiari sta vivendo sotto gli occhi di tutti: un buon governo, una visione chiara del futuro, tante opere concluse e altre che stanno per partire, la qualità della vita, ma anche tanta solidarietà e coesione sociale - chiosano all'unisono Mariotti e Giorni - - il 2025 sarà foriero anche di grandi progetti sul turismo, dalla primavera prossima infatti ripartirà la fase di confronto per l’applicazione della tassa di soggiorno”.