"Mario, sono Benigni" Roberto chiama Agnelli ma non sarà al Maggio "Grazie per l’invito"

di Luca Amodio

Sarebbe stato il regalo più ambito del Maggio Castiglionese. Mario Agnelli durante la consulta dei sindaci in Provincia di ieri si alza e si allontana. Una chiamata al telefono. Dall’altra parte sente ribadire il suo nome: Mario, Mario sono Roberto, grazie per l’invito... ma non potrò esserci, sarà per un’altra volta". Il Robertaccio nazionale declina l’invito del primo cittadino. Una partecipazione che il suo paese avrebbe accolto come una festa nella festa. Ma oggi resta il D-day.

Cibo, cultura, sport in un’alchimia tra tradizione e innovazione. Ora lo si può finalmente dire: si parte. Sì perché oggi prenderà il via stamattina il Maggio Castiglionese che sancirà un mese di festa nel paese della torre del Cassero. Tante le iniziative in programma, per grandi e piccini: insomma, ce ne sarà per tutti i gusti. Il taglio del nastro è in programma alle 11, in piazza Matteotti con Porta Fiorentina che si spalancherà alla presenza delle autorità e dei tanti visitatori, che sono attesi già dalla mattinata. Da quel momento saranno 32 giorni di iniziative, poi il paese entrerà nel clou della stagione del Palio dei Rioni che si correrà tra 50 giorni esatti, la terza domenica di giugno. Ma andiamo per ordine. Oggi, e per tutto il weekend fino al primo maggio, va in scena il primo atto della kermesse in cui uno dei protagonisti sarà, come da tradizione, il mondo del florovivaismo che con le loro idee e installazioni hanno impreziosito ogni angolo del paese. Il risultato? Quel look da cartolina, con fiori e piante in pole position, che ormai caratterizza il borgo nel mese di maggio. E poi spazio alla fiera campionaria e al mondo del food che quest’anno sarà un po’ il topic del primo fine settimana a prova di golosi. Il tutto grazie ad un grande gioco di squadra. "Ci attende un’edizione davvero intensa - dice il vicesindaco Milighetti - che saprà dar voce ai diversi volti del nostro vivace tessuto associazionistico e imprenditoriale". Ma non finisce qui. Tante le novità in arrivo.

Grande l’attesa per il Valdichiana Wine Festival che nel 2023 farà il suo debutto. L’iniziativa organizzata dagli amici di BarolovsBrunello raccoglierà in una tre giorni 50 cantine, 180 etichette e quattro masterclass alla scoperta delle eccellenze del territorio nel chiostro di San Francesco. Un tripudio di sapori, in cui, appassionati e curiosi, dopo aver pagato il ticket potranno farsi trasportare dalle loro papille gustative che, oltretutto, potranno anche sorseggiare alcuni dei gin prodotti in loco. Attesa anche per il ritorno del Castiglion Fiorentino Photo Fest che porterà dentro le mura del paese autori nazionali e internazionali che daranno vita ad una variegata esposizione di fotografie e arti visive. Inaugurazione in programma alle 18 alla chiesa di Sant’Angelo al Cassero. Fermi, c’è anche lo sport. Domenica 30 la Castiglionese disputerà i play off per la serie D, mentre alle 12 il centro sportivo del Tennis verrà intitolato ad Alfeo Tanganelli. Infine il Palazzetto "Fabrizio Meoni" ospiterà le gare regionali di ginnastica ritmica. Infine una nota di servizio per chi vorrà avventurarsi in paese. Visto che piazzale Garibaldi, il principale parcheggio di Castiglioni, sarà il luogo-fulcro degli eventi, sarà garantito un servizio navette fino al paese sia domenica che lunedì: dalle ore 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 19, dalla stazione, dal cimitero comunale o dal Boscatello.