Marconi. Radiodiffusione e Rai la mostra del Mumec

Venerdì alle ore 17, presso la Casa del Petrarca in via dell’Orto 28 ad Arezzo inaugurazione della mostra "Marconi, Radiodiffusione e Rai-Radiotelevisione italiana". L’esposizione dei reperti storici provenienti dalle Collezioni del Mumec, il Museo dei Mezzi di Comunicazione di Arezzo.

La manifestazione è curata dal Mumec, su progetto del Prof. Fausto Casi, in collaborazione con l’Accademia Petrarca di Lettere, Arti e Scienze di Arezzo, inserita nelle celebrazioni “Il Mondo in Tasca - 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi, 100 anni di radiodiffusione in Italia e 70 anni di Rai Radiotelevisione Italiana”.

In programma la conferenza del Prof. Fausto Casi, Fondatore e Curatore Scientifico del Mumec Museo dei Mezzi di Comunicazione, e del Prof. Claudio Santori, Vicepresidente di Accademia Petrarca.

Nell’occasione sarà presentato il volume, catalogo della mostra, di oltre 350 pagine, “Il Mondo in tasca” scritto dal Prof. Fausto Casi, e la medaglia in bronzo, celebrativa di tutti gli eventi sopra indicati, realizzata appositamente per il museo dallo scultore aretino Enzo Scatragli. A conclusione della manifestazione sarà messa in funzione la Radio Clandestina “Radio Caterina - 1944” da parte del costruttore Gilberto Stanghini.