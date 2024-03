Marco Rossi è il nuovo presidente del comitato regionale Inps

Un dirigente della Cgil aretina al vertice regionale del Comitato Inps della Toscana. Il Ministro del lavoro ha firmato il decreto con il quale è stato ricostituito il Comitato regionale Inps e nel corso della seduta di insediamento, Marco Rossi è stato eletto presidente. Vicepresidente, in rappresentanza dei datori di lavoro, è Paola Fabbrini. Del Comitato regionale fa parte un’altra dirigente Cgil, Anna Costagli del Sindacato Pensionati. Marco Rossi è attualmente responsabile Cgil della zona del Casentino e membro della segreteria provinciale. Ha una trentennale esperienza con ruoli dirigenti e in Cgil e nelle federazioni di categoria. "Devo ringraziare la Cgil e le parti sociali presenti nel comitato regionale. per la fiducia riposta. I comitati sia provinciali che regionali hanno sempre avuto un compito importante nella gestione duale dell’istituto e le ultime deliberazioni da parte del Consiglio Indirizzo e Vigilanza gli indicano di fornire tutti i contributi necessari per un buon andamento delle attività dell’istituto e del rapporto con il territorio. Il livello regionale ha nello specifico anche quello di fornire assistenza ai comitati provinciali e credo che la mia esperienza di presidente del comitato di Arezzo per oltre otto anni mi aiuti in questo nuovo incarico".