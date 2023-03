Marco Di Costanzo prima residenza artistica a Sansepolcro

Ripartono le residenze creative organizzate da CapoTraveKilowatt a Sansepolcro: il primo artista ospite è Marco Di Costanzo, fondatore del Teatro dell’Elce, al lavoro su William Shakespeare’s Half Time Job. "Il progetto prende le mosse dal desiderio di indagare l’opera di William Shakespeare per poi riproporla attraverso una forma scenica fedele all’autore ma allo stesso tempo irriconoscibile, contemporanea – dice Di Costanzo – Nasce così l’idea di svincolare la parola dalle trame e dai personaggi per privilegiarne l’aspetto filosofico e immaginifico: la "visione del mondo" dell’autore è impiegata per una lettura dei tarocchi per un singolo spettatore, veicolata con un linguaggio apparentemente spontaneo, estemporaneo, ma in realtà costruito con frasi, immagini e aneddoti tratti dai testi di Shakespeare". Attesa oggi, la prova aperta al pubblico: la lettura performativa dei tarocchi ispirata all’immaginario shakespeariano, si terrà alla Casa degli Artisti di via dei Balestrieri a Sansepolcro, per uno spettatore alla volta ogni 15 minuti. Marco Di Costanzo è regista, autore e attore teatrale. Da circa vent’anni porta avanti un percorso di ricerca focalizzato sulla direzione degli attori, sul rapporto tra poietica e forme sceniche, sulla creazione in ensemble, sul rapporto tra teatro e società. Info e biglietti www.liveticket.itkilowattfestival