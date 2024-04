Marchi delle grandi case di moda contraffatti, 11mila articoli sequestrati

Arezzo, 18 aprile 2024 – Doppio blitz della Guardia di finanza di Arezzo in due imprese che producono accessori in metallo per prodotti di pelletteria.

I finanzieri hanno rinvenuto e sequestrato un’ingente quantità di prodotti contraffatti con noti marchi di moda nazionali e internazionali.

In una delle ditte, gestita dal titolare pakistano, i militari hanno notato alcuni operai intenti al montaggio, saldatura e spazzolatura di articoli e accessori in metallo e varie stampe riportanti i loghi delle case di moda. Alla richiesta dei finanzieri di giustificare la provenienza dei prodotti il titolare non è stato in grado di esibire alcuna documentazione.

Un altro intervento è stato effettuato in una pelletteria gestita da un imprenditore cinese dove, all’interno di scatole di cartone, sono stati rinvenuti, senza alcuna autorizzazione, numerosi accessori in metallo per borse e cinture riconducibili ai brand delle case di moda.

Alla fine dei due controlli le Fiamme Gialle hanno sequestrato 11.587 prodotti contraffatti e denunciato i titolari delle due imprese.