Marcello Bianchi in arte Oltrana da Rosy Boa

Linea in foglio paesaggi dell’incisione è il titolo della mostra di Marcello Bianchi in arte Oltrana, scomparso nel 2018 e che in questa disciplina è stato maestro, praticando stampe su fondo colorato, stampe a monotipo con inchiostri calcografici o colori ad olio, realizzando una molteplicità di lastre per acquaforte e affrontando molti temi in "linea" con i suoi raggiungimenti astratti. L’incisione per Bianchi segna il punto di incontro del suo universo. La mostra curata da Matilde Puleo in collaborazione con Tonina Tanda, vedova dell’artista, e visitabile fino al 7 gennaio 2024, fa parte di una serie di esposizioni che Rosy Boa organizza, in via Cesalpino ad Arezzo, nell’ottica di dare continuità al progetto di una collezione permanente per fare conoscere anche attraverso il magnifico operato di Oltrana, che in vita era invece piuttosto restio ad esporre. Dagli anni Novanta al Duemila, egli ha composto un catalogo ricchissimo, testimoniato in mostra da incisioni a punta secca, acquaforte, xilografia che, come scrive la Tanda, "evocano le vibrazioni", stampa a rilievo, inchiostri colorati e dall’uso di numerosi e diversi tipi di carta. Liletta Fornasari