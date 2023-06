Manuel Bortuzzo Mercoledì sarà al palazzetto

Appuntamento mercoledì 7 giugno al palazzetto dello sport di Montevarchi. Sarà, infatti, ospite il nuotatore paralimpico Manuel Bortuzzo, che incontrerà i ragazzi delle scuole medie e del liceo sportivo nell’ambito dell’iniziativa "Sport e Inclusione" che coinvolgerà più di 400 studenti, a partire dalle ore 10.30, in un confronto con il giovane nuotatore testimonial di determinazione e coraggio che seguirà l’esempio che, in passato, hanno lasciato Alex Zanardi e Paolo Rossi in altri precedenti interventi organizzati dall’amministrazione. "Manuel Bortuzzo è un giovane sportivo, ma soprattutto un esempio per i giovani – ha dichiarato il sindaco Silvia Chiassai Martini – Un incidente fortuito ha segnato la sua vita dal punto di vista fisico, ma Manuel ha saputo reagire in maniera convinta riuscendo a ripartire diventando ancora più forte e punto di riferimento per le nuove generazioni. Per questo motivo, abbiamo deciso di ospitarlo al Palazzetto dello sport, per proseguire con il progetto dei grandi incontri con i campioni dello sport". Anche la dirigente scolastica Simona Chimentelli dell’Istituto Comprensivo Petrarca accoglie con grande soddisfazione l’iniziativa: "Sono particolarmente orgogliosa di aver partecipato all’organizzazione insieme al Comune perché diamo la possibilità ad un giovane di incontrare altri giovani parlando il loro linguaggio. Un giovane che la vita ha messo alla prova e la sua risposta è stata straordinaria, una forza continua negli anni che ha trasformato una disgrazia in opportunità". "Siamo orgogliosi - afferma Eleonora Tommasi responsabile tecnica del Centro Nuoto Valdarno - di accogliere Manuel Bortuzzo".

Massimo Bagiardi