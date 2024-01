Manovra da 15 milioni. Arrivano più fondi al sociale: asilo e piazze le altre priorità

Il Comune di Bibbiena fa i conti anche per il 2024. E’ stato infatti approvato il bilancio di previsione: un bilancio da 15 milioni di euro, 10 milioni per la parte corrente e da 3 a 5 milioni per la parte investimenti. Non saranno aumentate le tasse, che tra l’altro sono tra le più basse della Toscana, e saranno investiti 2 milioni sul sociale. Tra le opere pubbliche più attese per questo 2024 il nuovo asilo nido di Bibbiena Stazione con 60 nuovi posti per un investimento di 1 milione di euro. Una struttura all’avanguardia con ampi spazi sia interni che esterni. Sarà poi completamente ristrutturata piazza Garibaldi a Soci.

Il salotto buono del paese che tornerà ad essere un punto di incontro tra tutti i cittadini che tra l’altro hanno partecipato attivamente alla redazione del progetto con suggerimenti e proposte. Guardando più nel dettaglio del bilancio di previsione vediamo che nella parte corrente ci sono 2 milioni per i servizi sociali, 1 milione per i servizi educativi all’infanzia, dallo scuolabus, passando per la mensa scolastica, fino ai progetti educativi e al doposcuola e ai servizi nido 0-3, 300 mila euro per le attività culturali, sportive e educative che il Comune riesce a portare avanti anche grazie alle associazioni del territorio. Per quanto concerne invece gli investimenti, si tratta di un pacchetto dai 3 ai 5 milioni di euro reperiti con la partecipazione ai bandi. "I 60 cantieri tra conclusi e in corso che abbiamo attivato dal 2019 - dice il vice sindaco Matteo Caporali - parlano da soli di quale sforzo è stato fatto, in un momento cruciale della nostra storia, per portare Bibbiena nel futuro.

Siamo molto soddisfatti perché la parte investimenti è di oltre 13 milioni e 70 mila euro dal 2019 al 2023 che, con l’aggiunta dei 7 milioni di euro del piano opere del 2024, vanno a completare i 20 milioni e mezzo di euro che nel nostro mandato siamo riusciti a investire con risultati visibili e fruibili da tutti i cittadini". Il vice sindaco Caporali si sofferma poi su l’indebitamento e la pressione fiscale: "L’indebitamento risulta molto basso ovvero 1,35% che se messo a paragone al limite massimo che è del 10% ci offre subito una panoramica sulla gestione virtuosa del nostro Comune. In cinque anni di mandato l’indebitamento è sostanzialmente sceso. Altra cosa fondamentale per i cittadini e le loro economie è la pressione fiscale tra le più basse della nostra regione. Una scelta controcorrente, ma ne siamo fieri e vorremmo continuare a investire così sul nostro territorio, aiutando anche le famiglie".