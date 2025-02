Manovali per settore edile con patente di guida C

1 MANOVALE

Si cerca addetto al settore edile per ditta specializzata nella trivellazione di pozzi di Camucia per occuparsi del carico e scarico dei materiali necessari all’allestimento del cantiere edile e dell’affiancamento manuale alla macchina movimento terra nello scavo. Lavoro full time, contratto a tempo indeterminato. Preferibilmente in possesso della patente C (non indispensabile). Patenti B e C.

Codice: AR-246814. Scadenza: 17 febbraio

1 MANOVALE

Si cerca un mastro muratore in pietra o mattoni per impresa edile di Cortona per la costruzione di opere edili e svolgere una serie di attività manuali come caricare e scaricare materiali da costruzione, costruire impalcature e rimuovere detriti.

Lavoro full time, a tempo determinato.

Retribuzione mensile lorda: 1300 euro. Patente C.

Codice: AR-246548. Scadenza: 13 febbraio