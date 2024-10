Mancano volontari. Dimezzati dal Covid. Corsi di formazione per nuovi reclutamenti

Mancano i volontari ospedalieri. Da prima del Covid ad oggi i soci dell’Avo che prestano la loro opera al San Donato sono passati da 120 a 50. E molti di loro sono avanti con l’età. Per questo l’associazione aretina ha organizzato in collaborazione con la Asl un corso di formazione per trovare nuovi volontari ospedalieri.

"Non possiamo dare tutte le colpe al Covid. E’ un periodo ormai finito e che dobbiamo superare - dice la presidente dell’Avo di Arezzo Maddalena Conti - Le associazioni di volontariato sono tutte un po’ in emergenza anche perché in generale c’è sempre meno disponibilità a darsi da fare per gli altri. Per questo abbiamo organizzato un nuovo corso per trovare altri volontari. I malati ci sono e ci saranno sempre e noi abbiamo bisogno di uomini e donne per portare nelle corsie e al pronto soccorso una parola di conforto ai pazienti e soprattutto stare ad ascoltarli in questo loro momento di difficoltà". I volontari ospedalieri dell’Avo svolgono la loro opera al San Donato nei reparti di ortopedia, geriatria, medicina, oncologia e al pronto soccorso.

"Facciamo turni di volontariato di due ore ciascuno la mattina e il pomeriggio - spiega Maddalena Conti - in supporto e sempre al fianco dei sanitari e dei medici. Dobbiamo ringraziare l’ospedale che ci ospita e che ci dà la possibilità di stare a contatto con le persone, alle quali cerchiamo di portare il nostro aiuto". Attivissima ancora in questo servizio anche la vice presidente Avo Anna Lucia Troiani, che da trent’anni è nell’associazione: "Purtroppo siamo rimasti pochi volontari - dice - e quasi tutti hanno più di cinquant’anni. Abbiamo bisogno di nuove energie per portare avanti il nostro lavoro".

Ed è proprio questo lo scopo del corso di formazione che partirà il 17 ottobre e si concluderà il 30 ottobre nell’Aula 2 di formazione dell’ospedale San Donato. "Il corso si dividerà in cinque lezioni di due ore ciascuna - spiega la presidente Avo Maddalena Conti - e saranno tenute da volontari Avo esperti.

Il corso mira a mettere in evidenza il rapporto del volontario con il malato per attivare una relazione efficace e empatica. Finito il corso per i nuovi soci ci sarà una periodo di affiancamento con volontari Avo esperti e poi ognuno di loro potrà muoversi autonomamente nei reparti dove è prevista la presenza dell’Avo". Per partecipare al corso di formazione per volontari Avo basta avere un’età tra i 18 e i 75 anni ed offrire un minimo di due ore alla settimana di disponibilità per prestare servizio volontario in ospedale. Il corso è totalmente gratuito e per ulteriori informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi a [email protected]