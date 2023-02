Manca personale, locali in bilico Imprese a caccia di 700 dipendenti

di Lucia Bigozzi I cartelli colorati hanno tutti la stessa frase: "Cercasi personale". Sono tornati a tappezzare le vetrine di ristoranti e bar dopo la lunga maratona del "siamo al completo" che ha accompagnato la Città di Natale. Si arriva perfino al paradosso, purtroppo la realtà, di un locale come La Vineria al 10 (martedì abbiamo raccontato la storia) che chiude perchè da nove mesi non ha ricevuto risposte agli annunci di lavoro lanciati ovunque. E dire che in provincia sono previsti 690 posti di lavoro nel settore turismo-ristorazione secondo le stime del rappoprto Excelsior per Camera di Commercio, calibrate tra gennaio e marzo 2023. Il "tour" tra le attività a caccia di addetti e già all’opera per organizzare la prossima stagione che apre con la Pasqua, comincia da via Crispi. Nei due locali (Poke e Crispi’s) Federico Vestri non fa altro che rinnovare il cartello ormai sbiadito. "E’ da un anno e mezzo che cerchiamo personale ma si presentano in pochi e tra quelli che lo fanno, buona parte non ha i requisiti mentre altri superano colloquio e prova pratica, si arriva a stipulare il contratto e il giorno in cui si devono presentare al lavoro danno forfait. In questo modo...