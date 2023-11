Maltempo: nella notte numerosi gli interventi anche in città

Arezzo, 3 novembre 2023 – L'intensa perturbazione che si è abbattuta ieri in Toscana ha interessato anche il Comune di Arezzo a partire dal pomeriggio con precipitazioni non particolarmente rilevanti ma con forti raffiche di vento che sulle colline hanno raggiunto gli 80 km/h.

Le squadre del volontariato di Croce Rossa e La Racchetta sono state impegnate tutta la notte in interventi a supporto dei vigili del fuoco per la rimozione di numerosi alberi abbattuti, mentre la Misericordia è stata attivata dal sistema regionale a supporto degli interventi nel pratese.

Gli interventi più importanti hanno interessato via Alessandro dal Borro dove una pianta si è abbattuta su un'auto senza conseguenze per le persone, in via Molinara, in Piazza del Popolo, in via Cenne della Chitarra, in via Simone Martini, a Palazzo del Pero e allo Scopetone.

Gli operatori sono intervenuti anche su alcun cantieri le cui recinzioni sono state divelte. Le ultime criticità sono state risolte nella prime ore del mattino: al momento le ditte del Comune e SEI Toscana sono impegnate a rimuovere la gran quantità di rami e foglie sparsi sul territorio.

L'Amministrazione comunale ringrazia le associazioni di volontariato, i vigili del fuoco, la polizia municipale e i tecnici della manutenzione per il lavoro straordinario svolto questa notte ed esprime la propria solidarietà ai sindaci dei comuni della Toscana maggiormente colpiti dalla violenta ondata di maltempo che ha causato anche alcune vittime, e rinnova la piena disponibilità a fornire supporto nella gestione dell'emergenza.