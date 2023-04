Malena presenta "Pura", l’attrice hard si racconta a Zenzero Off

Nata in un piccolo paese in provincia di Bari, ha dovuto convincere innanzitutto se stessa, poi la sua famiglia e infine il suo ambiente di origine prima di poter mettere in pratica ciò che fin da ragazza sentiva come la sua vera passione. In "Pura" Malena guarda alla sua vita e al mondo in maniera libera, non costretta da pregiudizi, ma con la serenità e la forza che scaturiscono dalla certezza di avere affermato la sua essenza di donna libera, e non solo nei comportamenti sessuali. Malena presenta "Pura" a Zenzero Fest. L’attrice hard si racconta e racconta la sua vita e la sua scelta in un libro e sarà ospite ad Arezzo. Appuntamento oggi giovedì 13 aprile alle ore 19 nella terrazza di "Area Merci" il lounge bar che si trova ad Arezzo Fiere e Congressi, in via Spallanzani 23, ingresso libero. Il racconto della propria vita e delle esperienze vissute fin qui, quelle che oggi la fanno sentire una persona compiuta, una donna forte e serena, che ha avuto la capacità di capire fin da subito che seguire la propria strada, qualunque essa fosse, e fuggire dai preconcetti della gente, era l’unico modo per raggiungere la felicità. Malena, al secolo Filomena Mastromarino, l’attrice hard nota al grande pubblico grazie prima alla partecipazione, nel 2017, al reality L’Isola dei Famosi e poi quale ospite di numerosi salotti televisivi, svela il proprio percorso di autorealizzazione attraverso l’eros nel libro "Pura. Il sesso come liberazione" edito da Mondadori. Un percorso lungo, perché Malena, nata in un piccolo paese della provincia pugliese, ha dovuto lottare per la sua libertà. L’evento si inserisce all’interno della rassegna di Zenzero Off si terrà oggi alle 19 all’"Area Merci" di Arezzo a ingresso gratuito, partner dell’evento la libreria Edison by Biblion. Zenzero Off, "fuori programma" di appuntamenti-evento, e Zenzero Fest, rassegna letteraria di fine estate, sono parte del progetto culturale Zenzero promosso da Ora Officina Rilancio Arezzo.