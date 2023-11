Mal d’Antartide. Un incontro col prof Pacini

Il Mare bagna Arezzo con il ciclo di seminari che saranno ospitati per quattro sabati a novembre alle 17,30 al circolo Aurora di Piazza Sant’Agostino. Il decennio 202130 è stato indicato dall’Unesco come il decennio dell’educazione alla conoscenza dell’oceano (Ocean Literacy). Così sono in arrivo quattro seminari dedicati alla salvaguardia ambientale, ai cambiamenti climatici e all’ecologia dei sistemi marini, dal Mediterraneo all’Antartide a ingresso libero con tessera Arci. Gli incontri sono a cura della Dottoressa Maria Cristina Gambi – Ricercatrice biologa ed ecologa marina presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli dal 1983 al 2021 e oggi ricercatrice associata all’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale, Ogs di Trieste. Ha partecipato a cinque spedizioni oceanografiche in Antartide e ha pubblicato oltre 300 fra lavori scientifici e libri. Sabato 18 novembre Mal d’Antartide – Un incontro dedicato all’Antartide e all’oceano Meridionale che lo circonda. Al suo ruolo nel clima globale e all’importanza della ricerca scientifica italiana nel continente di ghiaccio. Si parlerà di biodiversità marina e dei particolati adattamenti degli organismi viventi alle condizioni estreme del continente di ghiaccio. A cura del Dottor Nic Pacini ricercatore all’Università della Calabria, con un’esperienza ventennale in Africa.