Maglia con la terza stella e l’Ambrogino d’oro. Milano non si ferma più

È stata una mattinata speciale quella di ieri per l’Olimpia Milano ospitata a Palazzo Marino dal sindaco Giuseppe Sala per annunciare alla società biancorossa l’onorificenza più alta del Comune di Milano, ossia l’Ambrogino d’Oro.

È stato il primo cittadino a muoversi in prima persona per l’assegnazione del riconoscimento per un’Olimpia, perfettamente in linea con i valori della città di Milano e per essersi fregiata, grazie alla vittoria dello scudetto nello scorso giugno, della terza stella: "Voglio ringraziare l’Olimpia per questa straordinaria avventura - ha detto proprio il sindaco nell’evento organizzato nella prestigiosa Sala Alessi - 3 stelle sono davvero tante visto che rappresentano 30 titoli italiani. La storia del club è meravigliosa lunga tutti i suoi 87 anni, milanesi nei colori, ma anche nelle ambizioni".

Così continua il discorso del Sindaco: "La città deve ringraziare l’Olimpia. Milano è una città che punta sempre al meglio e fa fatica ad accontentarsi. I milanesi sono molto generosi, ma sono anche molto esigenti".

Squadra e staff in Comune al gran completo prima di trasferirsi a Brescia per la Supercoppa (oggi in campo alle 18 contro la Virtus Bologna). Era presente anche il presidente del CDA Leo Dell’Orco, braccio destro di Giorgio Armani, che ha pronunciato parole ambiziose: "La nostra stagione inizia adesso, ovviamente cercheremo di vincere ancora lo scudetto, ma sappiamo bene che c’è un sogno che tutti noi abbiamo e che si chiama Eurolega".

Il Sindaco ha parlato anche del colloquio telefonico avuto con il patron milanese: "L’ho sentito nel pomeriggio di giovedì e devo dirgli davvero grazie. E’ sempre vicino alla città, senza tentennamenti. Una presenza costante, un modo di fare che contribuisce a far amare questa città. Ringrazio anche coach Ettore Messina, ormai possiamo dire che è milanese ad honorem, penso che dopo questi due scudetti sia davvero inscindibilmente legato alla città".

La giornata è stata anche l’occasione della consegna della nuova divisa a Sala da parte di coach Messina e capitan Nicolò Melli, la stessa che sarà indossata a Brescia nelle sfide di Supercoppa (se vincerà la semifinale, domani ci sarà la finalissima contro la vincente Tortona-Brescia). Al sindaco è stata consegnata in anteprima la maglia numero 1 dell’Olimpia con le tre stelle sul petto. Le maglie, sia quella rossa che bianca con cambi di tonalità sul fronte, sono state mostrate a Palazzo Marino dal gruppo al completo All’Olimpia era stato già assegnato l’Ambrogino d’Oro già nel 1972 dopo la realizzazione del Piccolo Slam da parte dell’allora Simmenthal che vinse Coppa Italia, Coppa delle Coppe e lo scudetto battendo Varese nello spareggio che poi valse lo scudetto. Prima della cerimonia è stato presentato anche il video Third Star Team in anteprima. La versione integrale verrà mostrata nell’intervallo della partita d’esordio in campionato il prossimo 1° ottobre.

I biancorossi esordiranno in campionato al Forum proprio subito contro la Nutribullet Treviso, mentre in Eurolega, dopo la prima giornata ad Istanbul (6 ottobre), l’esordio tra le mura amiche di giovedì 12 contro il Maccabi Tel Aviv vedrà i biancorossi organizzare una serata speciale per celebrare l’addio ai campi da gioco di Gigi Datome (tra l’altro esordio da dirigente Olimpia proprio nella mattinata a Palazzo Marino).