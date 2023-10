"Maggiore sostegno alla Cittadella della pace". La mozione della Lega

"In un momento storico particolarmente drammatico, stante la guerra in Medioriente, riteniamo che Rondine assurga, se possibile, ad un ruolo ancora più significativo e rilevante" affermano Giovanni Galli e Marco Casucci (nella foto), consiglieri regionali della Lega. "Per questo abbiamo redatto una mozione in cui chiediamo che la Regione mantenga le promesse e manifesti un sostegno regolare per aiutarla a consolidare le sue apprezzate attività per favorire l’affratellamento fra i popoli".