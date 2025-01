Arezzo, 29 gennaio 2025 – Il Pd di Montevarchi chiede maggiore sicurezza in piazza Mazzini e ha presentato, oggi, una interrogazione in consiglio comunale a Montevarchi. Il Partito Democratico ha sottolineato che, negli ultimi tempi, sono giunte numerose segnalazioni dei cittadini su situazioni di disagio e preoccupazione legate a episodi di vandalismo, comportamenti incivili e presunte attività illecite in quell'area. "Garantire la sicurezza e il decoro urbano nei luoghi pubblici è una delle priorità per assicurare la qualità della vita e la serenità della comunità - hanno detto i consiglieri comunali e la segretaeria del partito - Considerato che l’amministrazione comunale ha il dovere di vigilare e intervenire tempestivamente per prevenire situazioni che possano compromettere la sicurezza pubblica, è necessario rafforzare le misure di controllo e sensibilizzazione nelle aree urbane più sensibili, anche attraverso il coinvolgimento delle forze dell’ordine, della polizia municipale e dei cittadini". Il Pd chiede quindi al sindaco e all'assessore competente quali azioni concrete l’amministrazione intenda intraprendere per aumentare la sicurezza in piazza Mazzini, garantendo un presidio più costante e prevenendo episodi di inciviltà o illegalità; se siano previste campagne di sensibilizzazione o progetti di collaborazione con associazioni locali per promuovere il rispetto delle norme e il decoro urbano; se vi sia l’intenzione di implementare ulteriormente il sistema di videosorveglianza nella piazza e nelle zone limitrofe, e quali risorse economiche siano eventualmente già state destinate a questo scopo