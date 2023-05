Maggiolata, è il giorno della prima Festa doppia per l’opera ritrovata Il bambinello torna in S.Francesco

di Luca Amodio

Era stato rubato più di 30 anni fa, nel 1989 a Lucignano. Adesso il Bambinello della Madonna di Crispignano, è tornato a casa, restituito alle braccia della madre nella chiesa di San Francesco. "Un ritorno a casa" che è stato possibile grazie ai carabinieri del nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Genova che nel 2021 hanno ritrovato l’opera nel Santuario di Nostra Signora di Montallegro, a Rapallo.

Ieri, dopo il restauro, il Bambinello attribuito al Romanelli e risalente alla fine del XIV secolo, è stato restituito al borgo della Valdichiana. "Per noi, avere la possibilità di riconsegnare ad una comunità un’opera d’arte è sempre un momento gratificante: è il coronamento del nostro lavoro quotidiano. Nella giornata di oggi è quasi emozionante perché andiamo a ricollocare nelle mani di una madre il suo bambino strappato da lei più di 30 anni fa". Così il Maggiore Alessandro Caprio, comandante del nucleo Tpc di Genova, che ha riassunto l’esito delle indagini che, grazie anche all’avanzato database dell’Arma che raccoglie i beni trafugati, hanno consentito ai militari di capire di quale opera si trattasse. "Oggi per noi è una giornata speciale, grazie al lavoro dei militari del nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Genova ci è stato restituito un pezzo di cuore - ha detto la sindaca di Lucignano, Roberta Casini - qualcosa di importante per tutta la comunità, oggi riunita per dare il bentornato a questa opera".

Un momento di festa per Lucignano, anche perché oggi inizia la Maggiolata. "Scene del ‘700" sarà questo il tema dell’edizione 2023 con cui i carri allegorici del paese si presenteranno al pubblico, a partire dalla sfilata per le vie del centro di oggi pomeriggio. Poi l’appuntamento prosegue il 23, con l’edizione notturna, il 28, e di nuovo di notte il primo giugno. Dopo l’arte contemporanea con il tributo all’artista americano Jeff Koons, adesso Lucignano fa un passo indietro nel tempo fino al secolo delle rivoluzioni, "sarà un viaggio nella storia di tutto il mondo", dicono gli organizzatori.

Ne vedremo delle belle insomma, anche perchè da quest’anno torna la competizione. Se l’edizione del ritorno, quella del 2022, si svolse senza la classica sfida tra i rioni, quest’anno si torna alla vecchia formula, rispettando la secolare tradizione, che vedrà i 4 carri sfidarsi per aggiudicarsi il Grifo d’oro: il premio che raccoglie le due anime di lucignano, il grifone simbolo del borgo e l’oro che richiama l’albero della vita custodito nel museo cittadino.