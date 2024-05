Maggiolata a tempo di musica. Stretta finale sui carri fioriti: i rioni si affrontano su tre sfilate

Inizia il maggio e inizia il conto alla rovescia per la Maggiolata, quella tradizione quasi centenaria in cui i carri dei quattro rioni del paese si sfidaneranno a colpi di fiori. Il tema di quest’anno è la musica e per l’85 esima edizione della Maggiolata arriva anche una mostra fotografica che verrà allestita al teatro Rossini. Ma andiamo per ordine. L’inizio delle danze è previsto il 19 di maggio ma già il 16 ci sarà una sorta di apertura "gastronomica" della Maggiolata in cui ci sarà la sfilata del corteo storico di Lucignano con la banda comunale del borgo e, come novità assoluta, Novus Amor, una compagnia che suona strumenti d’epoca di Siena con tanto di danzatrici. Al termine della serata in Piazza Delle Logge ci sarà poi musica e DjSet per fare festa fino alle ore piccole. E poi si inizia per davvero: il 19 finalmente l’uscita dei carri dei quattro rioni tutti già al lavoro e affiatati per portare a casa la vittoria. L’arena di scontro per quest’anno è la musica e infatti il tema riguarda i generi musicali.

E’ la trama che è stata scelta dal rione vincitore di anno scorso, Via dell’Amore. Ma anche tutti e tre gli altri rioni - porta San Giusto, porta San Giovanni, Porta Murata - sono ai "posti di combattimento" e vogliono aggiudicarsi il titolo per il carro più bello. Il terreno di battaglia, cioè il tema, lascia tanto spazio all’immaginazione e i rionali potranno sbizzarrisrsi passando dalla musica rock, quella jazz senza parlare del pop e della musica tribale. "Ci saranno idee suggestive e complicatissime", ci dice il nuovo presidente della Maggiolata, Guido Perugini, da poco insediato, che altro non ci spoilera rispetto ai mille spunti che offre il tema, "sarà un bel problema anche per la giuria, anche questa di livelli altissimi, ma al momento secret". Dopo il 19, il bis della sfilata dei carri è in programma il 21, in notturna, e il 26 con il gran finale. Ci sarà una data in meno per evitare troppa vicinanza con le elezioni. E infine un’altra novità- Al teatro Rosini ci sarà una mostra documentaria intitolata "85 volte Maggiolata" che per l’appunto ripercorre le 85 primavere della festa lucignanese nata nel 1937. Un’idea lanciata quasi in zona Cesarini ma che ha conquistato il cuore dei lucinanesi che batte per quella tradizione quasi centenaria che tra poco colorerà uno dei borghi più belli d’Italia.