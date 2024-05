Maggiolata a rischio pioggia. Sfilata in notturna per i carri. Domenica è atteso il verdetto

Freddie Mercury, uno scheletro gigante, la Jazz Era di Fitzgerald e la musica tribale. Alla Maggiolata di lucignano va in scena la musica dalla A alla Z con il tema scelto da quest’anno da Rione Via dell’Amore che ha lasciato a tutti i competitors tanto spazio per sbizzarrirsi: basta vedere i carri di fiori che hanno realizzato, tutti diversi e tutti che hanno nel Dna uno di quegli aspetti che la musica ha avuto nella sua millenaria storia dall’origine ad oggi. Ieri l’altro la prima sfilata lo ha confermato senza deludere le aspettative e tutto è già pronto per il bis di stanotte con l’edizione in notturna. Edizione in notturna che pare però messa a dura prova dal tempo: basta aprire un app di meteo per rendersene conto. La nuvoletta fantozziana è in agguato ma gli organizzatori fin quando sarà possibile non annulleranno la serata che sarà una scelta che verrà fatta solo in extremis con la possibilità (forse) di recuperare la data in seguito anche se il gran finale è già fissato a domenica prossima quando il vincitore alzerà la coppa, cioè il Grifo D’oro. Ma torniamo ai carri.

"Il Jazz è uno delle categorie musicali più importanti, ha una lunga e antichissima storia ma ha avuto grandi trasformazioni nel corso dei decenni - spiega il progettista del rione Porta San Giusto, Avonto Pino - il nostro carro "All That Jazz" parla anche della Jazz Era, gli anni in cui tutti avevano voglia di vivere ed esagerare, quella raccontata da Fitzgerald e cioè il periodo compreso tra la fine della prima guerra mondiale e la grande depressione". E Rock invece Via Dell’Amore, anzi come ci dice la presidente Desy Bardelli, "è Brith Rock, un genere che ha segnato la storia della musica, facendo emergere quelle star della musica che ancora oggi ascoltiamo - ci dice - per questo abbiamo deciso di costruire una scena reale con tanto della linguaccia dei Rolling Stone e i fulmini di David Bowie".Per rione Porta Murata "l’ispirazione viene dalla musica tribale, cioè dall’origine effettiva della musica che oggi ascoltiamo e per questo noi ci siamo soffermati in particolare su quella tribale". Così ci racconta il suo carro "Ritmo Tribale" Francesca Magi Meconi di Porta Murata. Si vola poi in Messico con Emiliano Bruscoli, progettista del carro "Tra sogno, realtà ed eternità" di Porta San Giovanni che ci dice invece che "la nostra scelta viene dalla musica Mariachi che è molto giocosa e colorata, un po’ come la Maggiolata: l’abbiamo rappresentata con uno scheletro che simboleggia la festa della notte dei morti".