Maggio Castiglionese, altro show Stasera c’è la Festa Medievale

CASTIGLION FIORENTINO

Inizia un altro fine settimana con il Maggio Castiglionese, sarà l’ultimo weekend di iniziative, poi il testimone passerà in mano ai Rioni che saranno i protagonisti della stagione paliesca che culminerà con la corsa della terza domenica di giugno. Ma intanto i Rioni castiglionesi continuano con le loro attività, tra l’altro come fatto nei fine settimana passati, ad esempio con il Vicolo di Vino del rione di Porta Romana. Ed ecco che stasera inizia la Festa Medievale Bianco Azzurra nel piazzale del Cassero, organizzata dall’omonimo Rione che catapulta i castiglionesi e i visitatori nel mondo di qualche secolo fa. Taverne con buon cibo, spettacoli con mangiatori di spade, giullari, giocolieri e tanto altro sotto la torre che domina il paese. Appuntamento questo fine settimana e il prossimo, che culminerà con il tradizionale spettacolo pirotecnico. Sabato 27 spazio anche all’iniziativa targata terziere di Porta Fiorentina con il tradizionale Banchetto Medievale allestito nel chiostro di San Francesco. Anche in questo caso, un salto indietro nel tempo dove i commensali verranno accompagnati al tavolo da dama e messere. Pronti ad assaporare pietanze servite nei cocci e bere vino servito dall’oste nelle brocche. Il tutto accompagnato da musiche d’epoca e dalle esibizioni di musici e sbandieratori. Sabato e domenica appuntamento anche con lo sport con la festa della bicicletta, a cura della biblioteca ciclistica: una due giornicompletamente dedicata al mondo delle due ruote. Si comincia il sabato mattina con una pedalata di 40 km con ristoro finale mentre il pomeriggio, come da tradizione, va in scena una Gimkana per i bambini con la possibilità di provare le bici da corsa.