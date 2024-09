Madonna dei Lumi: oggi la tombolata

Appendice odierna al programma della Festa della Madonna dei Lumi di domenica scorsa a Pieve Santo Stefano. La tradizionale tombola in piazza, rinviata sette giorni fa a causa della pioggia, è stata rinviata e si terrà questa sera, sempre alle 22. Un posticipo che in parte era stato preventivato, a causa delle condizioni meteo sfavorevoli, ragion per cui anche lo spettacolo pirotecnico (andato in scena) è stato anticipato alle 23, ma che non minimamente intaccato il successo della due giorni pievana, andata regolarmente in scena per il resto del programma. E intanto, fa festa il Pontevecchio, il rione che si è aggiudicato l’edizione 2024 del Palio dei Lumi di calcio in costume. Niente tris e drappo per il Rialto: la sconfitta per 2-3 ha segnato il riscatto della squadra che aveva battuto lo scorso anno.