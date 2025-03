Made in Italy, il punto al congresso Cisl. Maccari: "I giovani sono il nostro futuro"

AREZZO "I giovani rappresentano il futuro di questo territorio. Se non riusciamo a coinvolgerli nel mantenimento e nella valorizzazione delle nostre tradizioni artigianali, rischiamo di perdere un patrimonio unico, che è alla base del nostro ‘Made in Italy’." Sono le parole di Jacopo Maccari in occasione del VII congresso della Femca (Federazione Energia, Moda, Chimica e Affini) Cisl Territoriale di Arezzo, in cui è stato nominato responsabile del territorio. "Arezzo, con la sua vocazione manifatturiera, ha vissuto negli ultimi anni una profonda trasformazione, con il settore della moda, in particolare la pelletteria e il calzaturiero, che affrontano nuove sfide, anche a causa di fattori geopolitici e del cambiamento delle preferenze dei consumatori. La crescente domanda di sostenibilità e qualità sta spingendo le aziende a rivedere i propri processi produttivi, senza però rinunciare alla tradizione artigianale che ha sempre contraddistinto il nostro territorio" ha spiegato Maccari.

Adesso il sindacato si prepara al Congresso generale in programma il 28 marzo.