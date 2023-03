Macchinisti e operatori per le Ferrovie dello Stato

Macchinisti e operatori addetti alle attività di manovra e condotta ferroviaria. Sono le figure ricercate dal gruppo Ferrovie dello Stato in Toscana. In dettaglio, si ricercano diplomati da inserire in un percorso formativo professionalizzante per macchinista. Sono richieste età compresa tra i 18 e i 29 anni e residenza nella regione. Il voto di diploma può essere utilizzato come requisito preferenziale. Il gruppo Ferrovie seleziona inoltre operatori addetti alle attività di manovra e condotta ferroviaria, abilitati o con licenza, da inserire in Mercitalia Shunting and Terminal. Tra i requisiti: disponibilità a lavorare su turni h24 e alla mobilità territoriale, possesso di abilitazione ferroviaria e possesso del diploma di maturità, preferibilmente ad indirizzo tecnico. L’assunzione è a tempo indeterminato. Per informazioni e per candidarsi: fscareers.gruppofs.itjobs.php.