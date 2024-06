Maccheroni & co. Domenica di sagre e feste

Domenica di sagre e feste paesane. Ultimo giorno oggi con la Sagra del Maccherone a Battifolle dove si svolge la 42° edizione dell’evento. La Polisportiva Battifolle organizza dal 1981 la ‘Sagra del Maccherone’ al fine di tramandare una delle più antiche tradizioni culinarie della nostra terra: l’arte di impastare, spianare e tagliare a mano la pasta all’uovo con lo scopo di ottenere uno dei prodotti tipici della nostra tavola, il Maccherone. Con questo termine infatti, almeno nella zona di Arezzo, si fa riferimento alla meglio conosciuta ‘Tagliatella’ condita con il ragù di carne. Torna anche Chiassa in festa, Oraganizzata ogni anno dal Circolo ricreativo culturale ‘92 Chiassa, la manifestazione si svolge nella frazione della Chiassa Superiore, con stand gastronomici, pizzeria, ballo liscio e attrazioni per i più piccoli. Ultimo giorno oggi 9 giugno. Oggi domenica 9 e da giovedì 13 a domenica 16 giugno, ad Alberoro si svolge la Sagra del coniglio fritto e della tagliata. Al campo sportivo per due lunghi fine settimana ci saranno tagliate accompagnate con porcini, rucola e grana, pepe verde e rosmarino. Non mancherà inoltre il meglio della cucina della Val di Chiana e per i bongustai anche il coniglio fritto della massaia. Gli stand apriranno tutte le sere alle 20 e si potrà mangiare anche la pizza. Oggi a Vacchereccia, frazione di San Giovanni Valdarno, si terrà la Sagra della Ciaccia Ripiena e Bomboloni. Nel corso della sagra, inoltre, ci sarà spazio per l’intrattenimento musicale e i divertimenti per tutte le età. Oggi stand aperti dalle 10, e dalle 19 si potrà cenare con antipasti, pizza e ciaccia fritta. L’Associazione Sportiva Fratta Santa Caterina organizza la 26ª edizione della Sagra della Pastasciutta a Fratta, frazione del Comune di Cortona. L’evento si svolge al Campo Sportivo oggi e il 13 - 14 - 15 - 16 giugno. Oggi e dal 13 al 16 giugno, a Capolona, si terrà la Sagra dello Stinco. Presso il circolo Aps il Ponte, in via dei Tiratoi 2, gli stand gastronomici accoglieranno con un menù che, oltre allo stinco, prevede primi piatti, carne alla griglia e pizza. Ogni sera sarà allietata da serate danzanti con le migliori orchestre da ballo e dj set allo spazio giovani.