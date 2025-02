"Lupo oltre il confine" . Viaggio e crescita al Dovizi

C’è "Lupo oltre il confine" al teatro Dovizi di Bibbiena questa sera alle 21. Lo spettacolo di e con Livio Valenti per la regia Giorgio Castagna è un nuovo appuntamento della stagione teatrale 2024-25. Bill incontra un lupo, anzi una lupa. Lui ha 14 anni ed è figlio di allevatori di bestiame: per loro il lupo è il nemico. Bill cattura il lupo, ma non lo uccide come gli aveva ordinato di fare suo padre, decide di riportarlo a casa, oltre il confine.

È l’inizio di un viaggio che segna il superamento di un’altra linea: quella che divide l’adolescenza e l’età adulta. Ogni attimo può diventare lo spartiacque di una vita. Ogni scelta importante contiene un prima e un dopo.

Ci sono delle azioni, dei gesti, delle parole che segneranno la nostra vita per sempre. Sono i segni indelebili che formano il nostro carattere e la nostra memoria. L’incontro di Bill con il lupo è un grande racconto epico, un’avventura che diventa metafora della vita stessa. "Il lupo è come il fiocco di neve: appena lo afferri svanisce!". Lo spettacolo è liberamente ispirato al romanzo "Oltre il confine" dello scrittore americano Cormac McCarthy.

Prosegue con tanti appuntamenti in abbonamento, oltre a un ricco programma di teatro ragazzi, il cartellone curato da Nata Teatro e Fondazione Toscana Spettacolo onlus in collaborazione con il Comune di Bibbiena. La rassegna prosegue con lo spettacolo da Ferenc Molnar, in programma, martedì 18 febbraio, Uno, due, tre! nell’adattamento de I Sacchi di Sabbia.

Giovedì 6 marzo al Teatro Dovizi arriva Elisabetta Salvatori con Delicato come una farfalla e fiero come un’aquila. Il mondo libero di Antonio Ligabue.

L’ultimo appuntamento della stagione in abbonamento, mercoledì 26 marzo, è con Paolo Sorretino vieni devo dirti una cosa. Tutto quello che avrei sempre voluto dire a Paolo Sorrentino ma che non ho mai osato dirgli. Uno spettacolo di e con Giuseppe Scoditti.

Alla programmazione serale del teatro Dovizi di Bibbiena, si affianca il calendario di Uomini dalle stelle, la rassegna teatrale tutta dedicata a bambine, bambini, ragazze e ragazzi. Domenica 9 febbraio il sipario si alza per "Fiabe Jazz/I Musicanti di Brema". Format teatral musicale per bambini e adulti con Roberto Caccavo, Francesco Giorgi e Niccolò Curradi.

Una produzione Teatro Popolare d’Arte con le musiche originali dal vivo di Francesco Giorgi. Età consigliata: dai 4 anni.