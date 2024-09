Lungarno Guido Reni. Modifiche al traffico. Come cambia la viabilità

Modifiche alla viabilità ordinaria all’interno del Comune di San Giovanni. È stata infatti pubblicata l’ordinanza temporanea di modifica alla circolazione che è partita dalla giornata di ieri e proseguirà per tutta quella odierna, dalle 8 alle 19 e comunque fino al termine dei lavori. A causa del posizionamento di un’autogrù che occuperà la tratta stradale interessata, la zona Lungarno Guido Reni compresa tra il ponte Ipazia d’Alessandria e via Piero della Francesca resterà chiuso. Non è la sola modifica che sarà operata fino al tardo pomeriggio di stasera perché contemporaneamente sarà chiuso l’accesso a San Giovanni dalla rotatoria della strada provinciale 11 - quelle delle Caselle - e da Lungarno Guido Reni fino all’intersezione con via delle Caselle. Gli automobilisti potranno comunque raggiungere la città seguendo percorsi alternativi, come ad esempio percorrere la strada provinciale fino alla rotatoria di Santa Maria per poi imboccare via 7 Fratelli Cervi. Per il quartiere Oltrarno in riva sinistra del torrente Le Ville (viale Giotto, via Leonardo Da Vinci, via Piero della Francesca, via Andrea del Castagno, via Tiziano Vecellio) rimane come unico accesso viale Giotto, dall’intersezione con il ponte Ipazia D’Alessandria. Per Lungarno Guido Reni, tra i civici compresi dal al 25 al 55, resta invece transitabile l’accesso dal sottopasso autostradale altezza Ivv. Gli operatori della polizia municipale, così come gli altri organi appartenenti agli organi di polizia stradale, saranno incaricati di far rispettare obblighi, divieti e limitazioni. La raccomandazione è quella di prestare massima attenzione a tutta la segnaletica presente nei tratti che sono interessati a queste modifiche.

M.B.