L’ultima carezza tra i rami di un albero

Hanno deciso di regalarle un albero davanti ai suoi cani. Vanessa è morta poche settimane fa, travolta da un’auto pirata davanti casa. Uno strazio, una freccia al cuore per i suoi amici e per tutto il Valdarno. "Voglio continuare a curare i suoi fiori" disse il compagno di vita, nel timore di vederla morire un’altra volta. Ora nel campo di addestramento dei cani, la sua seconda passione, i colleghi hanno piantato un salice piangente. E’ il dono che avrebbe desiderato. Una pianta lì dove coccolava i suoi animali. A Romena c’è un giardino dove ogni albero accompagna il ricordo di uno dei morti sulle strade. I familiari lo annaffiano, lo curano, lo fanno crescere. Così sarà alla Penna. Non restituisce Vanessa a chi le voleva bene. Ma le regala l’ultima carezza.

