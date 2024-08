Luigi Di Capua arriva all’Eden . Il regista con il film "Holy Shoes"

Sarà un agosto di cinema all’aperto all’Arena Eden di Arezzo che presenta il programma del mese annunciando una nuova sorpresa per gli amanti del cinema italiano: la presenza in sala, staseraalle 21,15 del regista Luigi Di Capua per la proiezione del film "Holy Shoes". Cresciuto in rete con i suoi compagni di avventura The Pills, autore e sceneggiatore (tra gli altri di "Smetto quando voglio - Ad honorem" e "Smetto quando voglio – Masterclass"), Luigi Di Capua è al suo esordio alla regia e, per l’occasione dell’incontro ad Arezzo, sarà intervistato dal critico e giornalista Simone Emiliani. In "Holy Shoes" le vite dei personaggi sono legate alle scarpe. Il quattordicenne Filippo si mette nei guai per avere le Typo 3 originali da regalare a Marianna, la coetanea da cui è attratto. Bibbolino ne possiede molti modelli anche da vendere ma è spesso in crisi tra l’ingombrante figura paterna e il figlio che non riesce pienamente a conquistare. Mei è una studentessa che lavora nel ristorante del padre e ha il fratello che ha la sindrome di Asperger ma sogna di andare a studiare a Boston. Luciana conduce un’esistenza monotona e il marito Paride non è più attratto da lei ma un giorno il suo destino s’incrocia con Agnese, giornalista che ha avuto un incidente. Saranno poi in programma: "Sbatti il mostro in prima pagina" di Marco Bellocchio (9 agosto); "Finché notte non ci separi" di Riccardo Antonaroli in anteprima (10 e 11 agosto); "La zona d’interesse" di Glazer (16 agosto); "C’è ancora domani" di Paola Cortellesi (17 agosto); "La vita accanto" di Marco Tullio Giordana in anteprima (18 e 31 agosto e 1 settembre); "Fuga in Normandia" di Oliver Parker (22 agosto); "Palazzina Laf" di Michele Riondino (23 agosto); "La chimera" di Alice Rohrwacher (24 agosto); "Inside Out 2" (25 agosto).