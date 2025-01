Baciati dalla Fortuna: Lotteria Italia, 150mila euro nell’Aretino. Festa per i sei vincitori

Arezzo, 8 gennaio 2025 – Baciati dalla fortuna sì, ma non esattamente come un anno fa. La Lotteria Italia porta nella calza della Befana nell’Aretino 150 mila euro divisi in sei premi tra terza e quarta categoria. Niente da fare per i premi milionari, i primi sei estratti, che di fatto con il loro importo possono cambiare la vita. Ad ogni modo i vincitori di 50mila euro e così via hanno giustamente di che festeggiare grazie a cifre che certamente possono contribuire a togliersi più di uno sfizio.

Scorrendo il comunicato stampa, pubblicato anche sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ecco che il premio più ricco targato Arezzo è quello del biglietto serie R numero 225972 venduto ad Arezzo che ha portato in dote al suo possessore ben 50mila euro come premio di terza categoria. Poi tra quelli di quarta categoria ecco una pioggia da 100 mila euro così suddivisa. Un biglietto con il premio da 20 mila euro è stato venduto a Pieve Santo Stefano, nell’area di servizio Tevere (direzione nord) ed è il numero 064967 della serie T. Altri 20 mila euro sono stati vinti presso un distributore locale di San Giovanni Valdarno (serie Q numero 004168). Come accaduto nella precedente edizione un biglietto vincente è stato venduto anche nel territorio di Civitella in Val di Chiana, serie P numero 185330, a confermando la vocazione di una zona della nostra provincia dove la dea bendata sembra passare con frequenza lungo l’asse della A1 e i punti vendita autostradali. Ecco quindi altri 20mila euro andati al biglietto venduto a Lucignano, serie L numero 278239. Quindi un altro, ed ultimo premio, sempre da 20 mila euro è stato venduto ad Arezzo ed è il numero 067730 serie M.

Come spiegato dal comunicato dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dal momento della pubblicazione delle serie e dei numeri vincenti decorrerà il termine di 180 giorni per la presentazione dei tagliandi vincenti e per il ritiro dei relativi premi. Le modalità per la riscossione sono indicare nel regolamento pubblicato anche sul sito dell’Agenzia.

Tracciando quindi un rapido bilancio i numeri sono da record. In totale sono stati circa 8,65 milioni i biglietti venduti, con una crescita pari al 29% rispetto alla precedente edizione. Visto l’aumento delle vendite, ecco 25 premi di seconda categoria da 100 mila euro, 50 di terza categoria da 50 mila e 200 di quarta categoria da 20mila euro. Tutto ciò si è tradotto in 280 biglietti estratti di cui sei che sono stati venduti-acquistati nell’Aretino confermando quello che si può anche chiamare feeling con la lotteria e il gioco abbinato alla trasmissione “Affari Tuoi” che nella serata dell’Epifania ha accompagnato l’estrazione dei tagliandi vincenti tenendo incollate alla televisione e con il fiato sospeso numerose famiglie, speranzose magari di poter iniziare il 2025 con il celebre bacio della dea bendata.

E a confermare l’interesse nei confronti della Lotteria Italia, il trend in crescita, ci pensano i anche i dati legati alle vendite. In tutta la Regione sono stati staccati qualcosa come 600mila biglietti, pari ad un incremento del 30% (per la precisione del 29,7%) rispetto ai dati dell’anno precedente.